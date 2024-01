Polícia apura se briga provocou naufrágio na Bahia, diz coronel

A Polícia Civil da Bahia investiga se uma briga causou o naufrágio de um barco na região de Madre de Deus, disse o coronel Adson Marchesini, comandante geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, em entrevista ao UOL News nesta segunda (22).

Seis pessoas morreram no acidente e duas estão desaparecidas — um adulto e uma criança.

Essa informação de que uma briga teria feito com que esse barco virasse, chegou ao Corpo de Bombeiros

Estávamos em uma noite de maré calma. Pela briga, as pessoas foram para um lado da embarcação, causando essa tragédia. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros está preocupado em localizar as pessoas. Essa apuração está sendo feita pela Polícia Civil e pela Marinha do Brasil. Coronel Adson Marchesini, comandante geral do Corpo de Bombeiros da Bahia

Marchesini disse que o barco não estava autorizado a transportar pessoas. O coronel explicou que um homem e uma criança estão desaparecidos e que o Corpo de Bombeiros "não vai parar enquanto não localizar todas as pessoas nessa infeliz ocorrência".

O número de pessoas que estavam na embarcação é uma informação desencontrada, por isso não vamos parar as buscas. Não havia um controle. A embarcação era alugada e não tinha autorização para esse tipo de transporte.

Já mergulhamos no local do naufrágio, que tem oito metros de profundidade. Recuperamos alguns materiais, como celulares, carteiras e identidades, e entregamos tudo à Polícia Civil. Estamos fazendo buscas em torno da baía, que é uma área grande. Com a baixa da maré, pessoas e objetos podem ser deslocados por até oito quilômetros. Coronel Adson Marchesini, comandante geral do Corpo de Bombeiros da Bahia

O que aconteceu

O barco virou na Baía de Todos-os-Santos após uma briga entre passageiros, informaram testemunhas à TV Globo. A embarcação foi alugada para fazer a travessia até uma festa na Ilha de Maria Guarda. A polícia civil apura a motivação.

As vítimas são quatro adultos e duas crianças. Outras cinco pessoas foram resgatadas e receberam atendimento médico. O local do náufrago tem oito metros de profundidade, informou os Bombeiros.

