Planejamento oficializa troca de diretores de Pesquisas e de Geociências no IBGE

O Ministério do Planejamento e Orçamento oficializou nesta segunda-feira, 22, a troca nas diretorias de Pesquisas e de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), anunciada no último dia 10. O Diário Oficial da União desta segunda-feira traz a nomeação de Ivone Lopes Batista para o cargo de diretora de Geociências do IBGE e de Elizabeth Belo Hypólito para a diretoria de Pesquisas.

As duas são servidoras públicas e substituirão Cimar Azeredo (diretor de Pesquisas) e Claudio Stenner (diretor de Geociências), que também foram exonerados nesta segunda-feira dos cargos.

Quando anunciou a mudança na diretoria, o IBGE informou, por meio de nota à imprensa, que "os servidores Cimar Azeredo e Claudio Stenner seguem colaborando com a Presidência no desenvolvimento de projetos especiais contidos nas Diretrizes IBGE 90 Anos e no Plano de Trabalho 2024 a ser em breve divulgado".