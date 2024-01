Papa faz apelo contra 'palavras violentas' das redes sociais

VATICANO, 22 JAN (ANSA) - O papa Francisco apelou contra os discursos de "violência" nas redes sociais e voltou a pedir para os fiéis colocarem "a palavra de Deus no centro".

"Enquanto a sociedade e as redes sociais acentuam a violência das palavras, nos agarremos à mansidão da Palavra de Deus que salva, que é mansa, que não faz barulho, que entra no coração", afirmou ele na homilia da missa na Basílica de São Pedro no último domingo (21).

Jorge Bergoglio explicou que, caso contrário, "acabamos falando mais de nós mesmos do que Dele, e muitas vezes os nossos pensamentos e os nossos problemas permanecem no centro, mais do que Cristo com a sua Palavra".

"Voltemos às fontes para oferecer ao mundo a água viva que ele não encontra", alertou.

Durante a celebração, o Pontífice destacou a força de uma palavra que "alarga o coração, faz inverter o rumo", para abrir "novos cenários".

Segundo ele, "a palavra suscita a missão, nos faz mensageiros e testemunhas de Deus num mundo cheio de palavras, mas sedento daquela palavra com maiúscula que muitas vezes ignora".

"Atolados em mil palavras, também deixamos escapar a Palavra de Deus: nós a ouvimos, mas não a escutamos; ouvimos, mas não a guardamos; guardamos, mas não nos deixamos provocar para mudar", explicou.

Por fim, o argentino fez referência ao valor das palavras nas redes sociais, que "acentuam a violência", e recomendou que todos levem sempre um pequeno Evangelho, "na bolsa ou no celular", porque a "palavra de Deus é como uma bússola".

"Muitas vezes é difícil sairmos das nossas certezas, dos nossos hábitos, porque ficamos enredados neles como um peixe na rede.

Mas quem está em contato com a 'Palavra' é curado das amarras do passado, porque a Palavra viva reinterpreta a vida, cura também a memória ferida, enxertando em nós a memória de Deus e das suas obras", concluiu. (ANSA).

