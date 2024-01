Número de contas de água em Dubai chega a 1.048.913 até o final de 2023

DUBAI, 20 de janeiro de 2024 (WAM) -- Saeed Mohammed Al Tayer, MD e CEO da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA, na sigla em inglês), revelou que o número de contas de água da DEWA atingiu 1.048.913 até o final de 2023, em comparação com 995.478 contas até o final de 2022, um aumento de cerca de 5,1%.

O aumento reflete a prosperidade econômica que Dubai está testemunhando e o crescimento na demanda pelos serviços da DEWA. Isso eleva o crescimento sustentável da DEWA e apoia a Agenda Econômica de Dubai (D33), que visa dobrar o tamanho da economia de Dubai na próxima década e posicioná-la entre as três principais cidades econômicas do mundo.

"Seguindo a visão e as diretrizes da sábia liderança, Dubai continua a ser a melhor cidade do mundo para se viver. Em 2023, Dubai manteve o primeiro lugar como a cidade mais habitável na região do Oriente Médio e Norte da África pelo quinto ano consecutivo, de acordo com a Unidade de Inteligência da Economist.

A DEWA acompanha o ritmo da expansão de Dubai aumentando sua capacidade de produção de eletricidade e água. A utilização da inovação e das mais recentes tecnologias disruptivas da Quarta Revolução Industrial ajudou a DEWA a fornecer seus serviços de acordo com os mais altos padrões de disponibilidade, confiabilidade, eficiência e qualidade para garantir o fornecimento das melhores instalações para a melhor cidade do mundo", afirmou Al Tayer.

O Complexo de Energia e Dessalinização Jebel Ali da DEWA foi confirmado pelo Recordes Mundiais do Guinness como a maior instalação de geração de energia a gás natural em um único local do mundo, com uma capacidade de produção de 490 milhões de galões imperiais por dia (MIGD), o que equivale a 2.227.587 metros cúbicos por dia.

https://wam.ae/en/article/13q38pa-water-accounts-dubai-reach-1048913-end-2023