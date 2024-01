'Que a gente cumpra o que pôs no papel', diz Lula sobre plano da indústria

O presidente Lula (PT) lançou hoje a nova política industrial brasileira com plano de financiamento de até R$ 300 bilhões até 2026.

O que aconteceu

Lula participou hoje de reunião do CNDI (Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial), comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Ele defendeu o aumento do financiamento à exportação nacional e criticou o protecionismo internacional. A maior parte do financiamento anunciado virá do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social).

Em fala breve, ele tratou sobre a preocupação de implementar o que foi produzido intelectualmente. "É muito importante para o Brasil que a gente volte a ter uma política industrial inovadora, totalmente digitalizada como o mundo exige hoje", disse, durante o evento de lançamento da Nova Indústria Brasil.

O presidente também ressaltou a necessidade de cumprir o plano colocado no papel, para que o programa dê certo. "Fico surpreso com a apresentação dos companheiros que participam do CNDI. A capacidade de produção que vocês tiveram é um alento de que a gente pode sair do patamar que a gente se encontra e dar um salto de qualidade", afirmou.

Para isso, é importante que a gente possa ter uma sequência de exigência de cumprimento das coisas que aqui foram discutidas. [...] E que cada ministro saia daqui com um livro desse embaixo do braço, porque vocês vão ser cobrados. [...] Que a gente possa cumprir isso que a gente escreveu no papel.

Lula

Nova Indústria Brasil

O programa prevê linhas de crédito, subsídios e investimentos públicos. A nova política busca estimular o desenvolvimento produtivo e tecnológico, ampliar a competitividade da indústria brasileira, impulsionar a presença do Brasil no mercado internacional, entre outras coisas.

Serão R$ 300 bilhões para financiamentos até 2026. Já havia sido anunciado R$ 106 bilhões na primeira reunião do CNDI, em julho, e outros R$ 194 bilhões foram incorporados agora.