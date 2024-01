Mundo do Café 2024 começa amanhã no Centro de Comércio Mundial de Dubai

DUBAI, 20 de janeiro de 2024 (WAM) -- O Mundo do Café (World of Coffee) 2024 está programado para começar no domingo no Centro de Comércio Mundial de Dubai (DWTC, na sigla em inglês).

Organizado pela DXB LIVE, a agência integrada de gerenciamento de eventos e experiências do DWTC, e pela Associação Internacional do Café, o principal evento será realizado nos Za'abeel Halls 4, 5 e 6 do DWTC, com mais de 1.650 expositores e marcas de 51 países, incluindo sete pavilhões nacionais.

Os visitantes terão uma oportunidade única de conhecer os mais recentes desenvolvimentos, produtos e serviços relacionados ao setor cafeeiro durante a terceira edição da exposição, que vai até 23 de janeiro. A exposição servirá como uma plataforma ideal para compartilhar experiências, conhecimentos e ideias com parceiros, fornecedores e compradores de todo o mundo.

Shouq Bin Redha, gerente de exposições do Mundo do Café Dubai 2024, afirmou: "Esse evento global destaca o grande crescimento e desenvolvimento do setor cafeeiro dos Emirados Árabes Unidos como um todo, especialmente em Dubai. O fato do emirado sediar esse evento é uma prova de seu papel fundamental como centro regional e global nesse setor. Estamos ansiosos para receber expositores, visitantes e participantes que compartilham a paixão pelo café e esperamos que a exposição proporcione aos participantes experiências excepcionais, eventos interativos e oportunidades de colaboração e networking."

Várias empresas e marcas líderes de todo o mundo estão preparadas para participar da exposição. Mais de 60% delas são empresas e marcas que participam pela terceira vez consecutiva, incluindo as do Brasil, Colômbia, França, Etiópia, Grécia, Turquia, Suíça, Holanda, Suécia, Espanha, Romênia, Singapura, Qatar, Panamá, Omã, México, Coreia do Sul, Jordânia, Indonésia, Índia, Geórgia, Dinamarca, República Tcheca, Bolívia, Bélgica, Áustria, China, Ucrânia, Reino Unido, Estados Unidos e Arábia Saudita.

https://wam.ae/en/article/13q38p9-world-coffee-2024-begins-tomorrow-dwtc