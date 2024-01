Mulher pede exumação do corpo de Pelé após teste de DNA negativo

(ANSA) - BRASILIA, 22 GEN - Uma mulher que diz ser filha do ex-craque Pelé, falecido em dezembro de 2022, revelou ter solicitado a exumação do cadáver à Justiça de São Paulo, após o exame de DNA ter dado negativo.

A declaração foi dada durante entrevista ao programa "Domingo Espetacular", da TV Record, na noite do último domingo (22).

Maria do Socorro Azevedo fez o pedido perante a Segunda Vara de Família e Sucessões da Justiça paulista, após o primeiro teste ter dado negativo.

Caso seja comprovado o parentesco, ela pode ter direito a uma parte da herança deixada pelo "Rei do Futebol". Os testes foram feitos em uma clínica privada em São Paulo.

"Não estou correndo atrás desse exame por dinheiro, para mim tanto faz ser Pelé ou outra pessoa que não tenha dinheiro", declarou ela na entrevista.

Azevedo, de 60 anos, contou que sua mãe, já falecida, teve um encontro com Pelé no Maranhão, mas nunca contou ao astro que havia engravidado. Em São Luis, "aconteceu o que aconteceu", afirmou a mulher que é empregada doméstica.

"Se ela for a filha, passa a ter direito à herança", declarou o advogado da mulher, Marcos Fernando Santos Souza.

Edson Arantes do Nascimento, que morreu por causa de um tumor de cólon, aos 82 anos, no dia 29 de dezembro de 2022, chegou a citar a possibilidade de ter uma outra filha em seu testamento e havia decidido fazer o teste de DNA, mas acabou falecendo antes.

Em 2022, os filhos do rei concordaram em realizar os testes após conhecer a ação da Maria do Socorro. No entanto, a viúva de Pelé, Márcia Aioki, disse, por meio de seu advogado, que o pedido da suposta filha é "descabido" e considerou "improvável" que a Justiça acolha a solicitação. (ANSA).

