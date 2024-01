Mohamed Al Suwaidi marca estreia histórica dos EAU no Campeonato Abu Dhabi Extreme

ABU DHABI, 19 de janeiro de 2024 (WAM) -- A Arena Mubadala da Cidade Esportiva de Zayed explodiu em aplausos quando o atleta de jiu-jitsu dos Emirados, Mohamed Al Suwaidi, derrotou o oponente sul-coreano na categoria peso leve do card preliminar da segunda edição do Campeonato Abu Dhabi Extreme (ADXC, na sigla em inglês).

Com determinação inabalável e controle magistral, o atleta dos Emirados Árabes Unidos dominou a luta, ganhando com decisão unânime e gravando seu nome na história como o primeiro emiradense a vencer no ADXC.

Essa vitória marca uma estreia histórica para os Emirados Árabes Unidos, já que é a primeira vez que um atleta nacional vence no Campeonato Abu Dhabi Extreme.

https://wam.ae/en/article/13q38lt-mohamed-suwaidi-marks-historic-first-for-uae-abu