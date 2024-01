Ministro do Exterior dos EAU e homóloga da Eslovênia discutem desenvolvimentos regionais

ABU DHABI, 20 de janeiro de 2024 (WAM) -- O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores dos Emirados, discutiu com Tanja Fajon, vice-primeira-ministra e ministra das Relações Exteriores e Europeias da República da Eslovênia, os desdobramentos da situação no Oriente Médio e suas consequências humanitárias.

Os ministros também enfatizaram a importância de intensificar os esforços para alcançar um cessar-fogo duradouro, com a máxima prioridade dada à proteção de todos os civis e à prevenção de uma maior deterioração da situação humanitária em Gaza.

O xeique Abdullah destacou a urgência de aumentar o esforço global para acabar com o extremismo, as tensões e a violência na região, além de impulsionar a resposta humanitária às necessidades do povo de Gaza, bem como a ajuda humanitária e médica.

Os dois principais diplomatas discutiram maneiras de reforçar as relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e a Eslovênia para atender aos interesses mútuos de seus países.

O xeique Abdullah afirmou o interesse dos Emirados em expandir sua cooperação com a Eslovênia em todos os setores, para atender às aspirações dos dois países e povos.

