Mariana Ferrão: 'Até quando ouviremos comentários sobre nossos corpos?'

Verão, sol, calor, praia, mar, brisa...Todas essas palavras te fazem pensar imediatamente em liberdade? A resposta é negativa para muita gente, principalmente para as mulheres, diz Mariana Ferrão no episódio desta segunda-feira (22/01) do quadro 'Mari vs Mari', que vai ao ar às segundas e quartas nas redes sociais de VivaBem e do UOL.

A jornalista lembra que a pressão estética sobre o corpo feminino ainda prejudica o verão de muitas mulheres. "Você está de biquini lá, aparentemente de boa, mas, na real, passa o tempo todo olhando pra cada uma das outras mulheres e imaginando o quanto cada uma delas é mais "gostosa" e está mais em forma do que você?".

Ela cita os comentários feitos pelo participantes do BBB24 Rodriguinho, Nizam e Vinicius Rodrigues sobre a aparência de Yasmin Brunet, como um exemplo do quanto o corpo feminino é vítima de críticas na sociedade, como se fosse o produto de uma prateleira de supermercado.

Por mais quantos e quantos verões a gente será obrigada a ouvir comentários como os que rolaram no BBB, de que uma mulher de 35 anos e linda como a Yasmin Brunet "tá velha", "que largou mão do próprio corpo", e o quanto é difícil a gente largar mão desses comentários? Mariana Ferrão

"Qual foi a forma em que colocaram a gente pra que a gente acreditasse que cada uma de nós, absolutamente diferentes, deveria ter a mesma forma?", questiona a jornalista especializada em saúde, que finaliza com um convite para que as mulheres possam se sentir mais livres neste verão — e nos próximos.

"Essas formas foram formatadas por um passado cruel, machista, que deve ser compreendido, mas desformatado, deletado. Bora formar um novo presente?".

Com vídeos novos toda segunda e quarta, 'Mari vs Mari' é um quadro do perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol), em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias para cuidar da saúde mental.