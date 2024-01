Lula lança nova política industrial com aporte de R$ 300 bi

(ANSA) - BRASÍLIA, 22 GEN - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta segunda-feira (22) a nova política industrial brasileira, anunciando investimentos de R$ 300 bilhões até 2026, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

"É importante voltar a ter uma política industrial inovadora, totalmente digitalizada, e que a gente possa superar de uma vez por todas esse problema de o Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido", disse o petista.

"Nós estamos sempre na beira, mas nunca chegamos lá. Nós tínhamos chegado a ser sexta economia , voltamos para 12ª, chegamos à nona posição agora, mas não porque nós crscemos, porque os outros caíram", acrescentou.

O mandatário discursou na reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (Cndi), presidido por Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) e outros órgãos públicos devem fazer os aportes de 300 bilhões de reais até dezembro de 2026, quando termina o mandato de Lula.

O plano é lançado em contexto de desaceleração da economia em 2024, com um crescimento estimado em 1,5%, frente à expansão de 3% em 2023.

"Para que Brasil se torne competititvo, tem que financiar algumas das coisas que quer exportar, a gente não pode achar que todo mundo vai comprar do Brasil sem que a gente cumpra com nossas obrigações", disse Lula.

Alckmin lembrou que a indústria brasileira estava no 78º lugar no ranking mundial em 2022: "E subimos 20 posições no ano passado".

Ele afirmou, porém, esse avanço ainda não é suficiente e disse que não há "desenvolvimento forte sem uma indústria forte". (ANSA).

