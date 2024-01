Itália terá trens turísticos entre Milão e sul da França

ROMA, 22 JAN (ANSA) - Os trens turísticos na Itália estão se expandindo, tanto que o país vem trabalhando em uma nova ligação ferroviária entre Milão e a Costa Azul, parte do litoral sul da França.

A rota que liga as duas nações deverá ser aberta ao público somente no próximo verão no Hemisfério Norte, já a linha de trens que realizará a rota entre Roma e Cortina d'Ampezzo está prevista para ser lançada no fim de fevereiro.

"Voltamos ao mito de viajar redescobrindo as belezas do nosso país", celebrou Luigi Cantamessa, CEO da FS Treni Turistici.

O objetivo da linha Roma-Cortina terá como objetivo permitir que os amantes dos esportes de neve possam viajar confortavelmente para as áreas montanhosas do norte da Itália.

Além disso, a rota deverá ficar aquecida com a aproximação dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em Milão e Cortina d'Ampezzo. (ANSA).

