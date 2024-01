Itália se despede de dona de pizzaria envolvida em polêmica

LODI, 22 JAN (ANSA) - Mais de mil pessoas compareceram, na manhã desta segunda-feira (22), ao funeral da dona de um restaurante em Lodi, na Lombardia, que teria cometido suicídio após ser acusada de escrever um comentário falso na internet sobre seu próprio estabelecimento para atrais mais clientes.

Giovanna Pedretti, de 59 anos, foi encontrada morta há oito dias no rio Lambro, em Sant'Angelo Lodigiano, no norte da Itália, após o perfil do Facebook de sua pizzaria Le Vignole publicar a captura de tela de uma resenha com comentários homofóbicos e ofensivos contra pessoas com deficiência.

A resenha dava uma nota baixa à pizzaria, num texto em que o usuário diz que não voltaria mais porque não teria ficado confortável "ao lado de gays" e de "um garoto em cadeira de rodas que comia com dificuldade", mas dizia que a pizza era excelente, assim como a sobremesa. Na resposta, Pedretti aparecia defendendo os homossexuais e PCDs, pedindo que o autor não voltasse a seu restaurante. A imagem, porém, continha elementos que levantavam suspeitas sobre a autenticidade. As incongruências levaram à imprensa local a suspeitar da veracidade do caso e a acusar Pedretti de ter inventado a história para obter publicidade.

Durante a cerimônia de despedida, o padre Enzo Raimondi declarou que "não foi o clamor midiático que nos reuniu aqui, mas a amizade com Giovanna e a proximidade com a família".

Além disso, o religioso alertou sobre como evitar que os "leões do teclado derramem impunemente o seu ódio, esquecendo-se do poder destrutivo que até as simples palavras podem ter, que é o sentido da máxima: 'A língua mata mais que a espada'". (ANSA).

