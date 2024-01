Índia lança iniciativa do G20 Aliança Global para o desenvolvimento liderado por mulheres

NOVA DÉLHI, 20 de janeiro de 2024 (WAM) -- A Índia lançou na sexta-feira uma "Aliança para o Bem Global, Equidade e Igualdade de Gênero". O Ministério da Mulher e do Desenvolvimento Infantil da Índia, o Ministério nodal para essa Aliança Global, declarou: "A ideia dessa iniciativa surgiu da Declaração final da reunião do Grupo dos Vinte (G20) em setembro e do compromisso permanente da Índia com a causa do desenvolvimento liderado por mulheres".

O lançamento foi anunciado na recém-concluída reunião anual do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) em Davos, na Suíça.

"O objetivo principal dessa nova Aliança é reunir as melhores práticas globais, o compartilhamento de conhecimento e os investimentos nas áreas identificadas de saúde, educação e empreendimento das mulheres", destacou o Ministério em um anúncio de lançamento.

"A Aliança levará adiante os compromissos do G20 para o benefício da comunidade global mais ampla como um acompanhamento das atividades de seu Grupo de Engajamento e das iniciativas sob a estrutura do G20, entre outras, o Business 20, o Women 20 e o G20 EMPOWER", explicou o anúncio.

Antes do lançamento, a ministra da Mulher e do Desenvolvimento Infantil e de Assuntos Minoritários da Índia, Smriti Zubin Irani, se reuniu com a ministra do Desenvolvimento Sustentável do Bahrein, Noor bint Ali Alkhulaif, entre outros líderes presentes no Fórum. Irani está liderando a delegação indiana no WEF deste ano.

A Aliança obteve o apoio de grandes conglomerados globais, da Fundação Bill e Melinda Gates e do WEF, que será seu "Parceiro de Rede". O "Parceiro Institucional" da Aliança será a Invest India, a Agência Nacional de Promoção e Facilitação de Investimentos do governo indiano.

