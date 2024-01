Guerra da Ucrânia impulsiona mudança no pensamento nuclear russo, mostra estudo

Por Mark Trevelyan

LONDRES (Reuters) - A guerra na Ucrânia abalou a confiança da Rússia em suas forças convencionais e aumentou a importância das armas nucleares não estratégicas (NSNWs, na sigla em inglês) para o governo russo como um meio de dissuadir e derrotar a Otan em um possível conflito futuro, disse um importante instituto de estudos ocidental nesta segunda-feira.

As NSNWs incluem todas as armas nucleares com um alcance de até 5.500 km, começando com armas táticas projetadas para uso no campo de batalha -- em oposição às armas nucleares estratégicas de longo alcance que a Rússia ou os EUA poderiam usar para atacar o território um do outro.

O relatório desta segunda-feira do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS) levantou a questão de se a Rússia poderia se sentir encorajada a disparar uma NSNW, acreditando que o Ocidente não tem a determinação de dar uma resposta nuclear.

"A percepção russa da falta de credibilidade da vontade ocidental de usar armas nucleares ou de aceitar baixas em um conflito reforça ainda mais o pensamento e a doutrina agressivos da Rússia em relação às NSNW", disse o instituto.

O IISS disse que a lógica do uso de uma arma nuclear não estratégica seria escalar um conflito de forma controlada, "seja para evitar que os EUA e a Otan se envolvam, seja para coagi-los a terminar a guerra nos termos russos".

Moscou nega que faça ameaças nucleares, mas várias declarações do presidente Vladimir Putin desde o início da guerra na Ucrânia foram interpretadas como tal no Ocidente -- começando no primeiro dia da invasão russa, quando ele alertou sobre "consequências que vocês nunca enfrentaram em sua história" para qualquer um que tentasse impedir ou ameaçar a Rússia.

Suas advertências, no entanto, não impediram que os EUA e seus aliados da Otan fornecessem ajuda militar maciça à Ucrânia, incluindo sistemas de armas avançados que eram impensáveis no início da guerra.

Putin resistiu aos apelos dos falcões para alterar a doutrina declarada da Rússia, que permite o uso nuclear em caso de "agressão contra a Federação Russa com armas convencionais quando a própria existência do Estado estiver ameaçada". Mas ele mudou a posição da Rússia em relação aos principais tratados nucleares e disse que está implantando armas nucleares táticas em Belarus.

DEBATE NUCLEAR

Analistas e formuladores de política ocidentais têm acompanhado de perto um debate entre especialistas militares russos sobre se Moscou deve reduzir seu limite para o uso nuclear.

No ano passado, por exemplo, o analista russo Sergei Karaganov falou sobre a necessidade de ameaçar ataques nucleares na Europa para intimidar e "deixar sóbrios" os inimigos de Moscou.

William Alberque, autor do relatório do IISS, disse que Karaganov fazia parte de uma discussão mais ampla na Rússia sobre o fracasso de seus militares em vencer a guerra da Ucrânia de forma decisiva e rápida.

"Eles temem, de acordo com seus próprios debates, que isso tenha nos encorajado ainda mais, e é por isso que esse debate nuclear está acontecendo agora, onde eles pensam 'precisamos fazer outra coisa para assustar os Estados Unidos'."

Ele disse aos repórteres que a inteligência ocidental seria capaz de captar uma série de sinais se a Rússia estivesse realmente se preparando para lançar uma arma nuclear não estratégica.

Isso incluiria a movimentação de armas de uma instalação de armazenamento central para uma base aérea e, possivelmente, ataques convencionais perto da área-alvo planejada para danificar o radar e as defesas antimísseis.

Putin, nesse momento, provavelmente se mudaria para um abrigo nuclear e colocaria todo o sistema de comando e controle nuclear da Rússia em alerta máximo no caso de uma resposta nuclear importante por parte dos Estados Unidos, disse ele.

Alberque disse que qualquer uso russo de NSNW exigiria que Moscou calculasse a "dose" certa para coagir seus adversários a recuar em vez de desencadear um ciclo de escalada.

A questão de como responder a esse cenário é o que "mantém os planejadores dos EUA acordados a noite toda", disse Alberque, que já trabalhou no Pentágono e na Otan.

"Quando o outro lado ultrapassa o limiar nuclear, como evitar a lógica de escalada, escalada, escalada até a aniquilação? Como contê-la, como mantê-la sob controle? Esse é um dos problemas mais difíceis, um problema que existe desde o início da era nuclear."