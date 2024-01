Governador da Bahia lamenta naufrágio que deixou 5 mortos em Madre de Deus

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou nas redes sociais o naufrágio que deixou cinco mortos na noite de ontem em Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador.

O que aconteceu

Governador prometeu suporte às famílias. "Meus sentimentos aos familiares das vítimas do acidente, envolvendo uma embarcação, no município de Madre de Deus, na noite deste domingo", escreveu Jerônimo no X (ex-Twitter). "Estou acompanhando as tratativas com a Secretaria Estadual da Saúde, da Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e o prefeito Dailton Filho. Não mediremos esforços para dar todo o apoio e suporte às famílias."

Barco virou na Baía de Todos os Santos, região turística do município. A embarcação foi alugada para levar os passageiros a uma festa na ilha de Maria Guarda.

Quatro adultos e uma criança morreram. Outras cinco pessoas foram resgatadas e receberam atendimento médico.

Buscas por desaparecidos continuam, disse a Polícia Civil da Bahia. O barco transportava de 20 a 30 pessoas e estava superlotado.