Fuvest divulga lista de aprovados no vestibular 2024

A Fuvest, vestibular da USP (Universidade de São Paulo), divulgou hoje (22) a primeira lista de aprovados para os cursos de graduação na instituição.

O que aconteceu

O resultado pode ser encontrado no site da Fuvest. Quem foi aprovado na primeira lista deve fazer a pré-matrícula entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro.

Também é possível verificar as redações e o desempenho dos candidatos, além da lista de melhores treineiros. Para informações sobre as provas, é necessário acessar a área do candidato e fazer o login com CPF ou e-mail e senha.

Mais de 110 mil pessoas se inscreveram para 8.747 vagas disponíveis. Dessas, mais de 2,2 mil são para candidatos de escola pública e 1,3 mil para quem foi da rede pública e também para pretos, pardos ou indígenas.

Assim como nos anos anteriores, o curso mais concorrido foi Medicina. Na USP da capital, são 15 mil inscritos para 128 vagas — o que dá 117 candidatos por vaga.

A Fuvest também realiza uma segunda chamada e conta com uma lista de espera. "Se você não estiver na 1ª chamada ou se estiver esperando outra convocação, não desista e acompanhe as próximas chamadas", diz trecho do manual do candidato.

Calendário da Fuvest 2024

29/1 até 1/2: Matrícula virtual para os aprovados na primeira lista

Matrícula virtual para os aprovados na primeira lista 14/2: Divulgação da segunda lista de aprovados

Divulgação da segunda lista de aprovados 15/2 até 16/2: Matrícula virtual dos aprovados na segunda lista

Matrícula virtual dos aprovados na segunda lista 26/2 até 27/2: Manifestação de interesse na lista de espera

Documentos necessários para matrícula

Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

Documento de identidade oficial como o RG e uma foto recente.

Os documentos devem ser enviados em formato eletrônico (PDF, JPG, PNG ou GIF).