Fórum "Make it in the Emirates" apresentará oportunidades de investimento industrial dos EAU

ABU DHABI, 22 de janeiro de 2024 (WAM) -- A terceira edição do Fórum Make it in the Emirates, organizado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia Avançada (MoIAT, na sigla em inglês) em colaboração com o Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (ADDED) e a ADNOC, será realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2024 no Centro de Energia de Abu Dhabi.

A plataforma anual apresenta facilitadores e oportunidades de investimento no setor industrial dos Emirados Árabes Unidos. E inclui os prêmios Make it in the Emirates, que celebram os maiores contribuintes do setor para o crescimento industrial sustentável e a emiratização.

O Fórum de dois dias está alinhado com os objetivos da Estratégia Nacional para a Indústria e Tecnologia Avançada e com a iniciativa Make it in the Emirates, com foco no tema "Investimento, Sustentabilidade, Crescimento". O evento oferece uma plataforma de troca de conhecimentos para que os membros da comunidade industrial local e internacional discutam oportunidades de expansão, investimento e parceria, bem como incentivos e facilitadores.

Espera-se que o Make it in the Emirates atraia uma ampla participação de tomadores de decisão, funcionários do Governo e do setor privado, empresas privadas locais e internacionais, especialistas, empreendedores, entidades financeiras, investidores, startups e PMEs.

Omar Al Suwaidi, subsecretário do MoIAT, afirmou: "O Fórum Make it in the Emirates está alinhado com as diretrizes da liderança para aprimorar o ecossistema favorável dos Emirados Árabes Unidos, criando centenas de oportunidades de investimento industrial todos os anos. Isso está de acordo com a Estratégia Nacional para a Indústria e Tecnologia Avançada, que visa apoiar o crescimento e a competitividade do setor industrial dos Emirados, além de oferecer incentivos e facilitadores aos investidores por meio das iniciativas do Ministério. Essas iniciativas incluem o Programa Nacional de Valor no País, que alavanca os gastos do Governo para impulsionar o crescimento industrial, bem como o Programa de Transformação de Tecnologia, que apoia a transformação, a eficiência e a sustentabilidade das empresas industriais."

Al Suwaidi observou que as iniciativas do Ministério têm como objetivo fortalecer a posição dos Emirados Árabes Unidos como um centro regional e global de fabricação e inovação, e um destino líder para investimentos industriais.

"A segunda edição do Fórum registrou um crescimento significativo nos acordos, com as empresas do país se comprometendo a investir AED 120 bilhões (cerca de USD 32,6 bilhões). O número de produtos identificados para fabricação local aumentou para mais de 1.400, em comparação com os 300 anunciados durante a primeira edição, com AED 6 bilhões em financiamento fornecido por parceiros estratégicos nacionais, incluindo o First Abu Dhabi Bank e o Mashreq. Mais de 5 mil funcionários, investidores, fabricantes, grandes empresas industriais locais e internacionais, desenvolvedores de tecnologia, entidades governamentais e instituições financeiras estiveram presentes", acrescentou.

Al Suwaidi destacou as sessões e eventos do Fórum anual, que se concentram nos setores industriais vitais dos Emirados Árabes Unidos, incluindo indústrias avançadas, energia limpa, fabricação de alimentos e produtos farmacêuticos, investimento tecnológico e transformação digital. Ele enfatizou como o evento reconhece empresas industriais bem-sucedidas, empresas nacionais líderes, o setor privado, startups e PMEs. E também destacou as capacidades e a posição de liderança do setor industrial dos Emirados Árabes Unidos, apoiado por uma estrutura legislativa robusta que atrai investimentos locais e internacionais.

O Fórum e a Exposição Make it in the Emirates anunciaram os 13 vencedores do Prêmio Make in the Emirates, abrangendo 10 categorias relacionadas à transformação industrial e à adoção de tecnologia. A iniciativa tem o objetivo de aumentar a competitividade do setor industrial e promover tecnologias avançadas e práticas sustentáveis. Ela reflete o compromisso de capacitar as empresas do setor industrial dos Emirados Árabes Unidos e apoiar a Estratégia Nacional para a Indústria e Tecnologia Avançada. Além disso, o evento oferece uma plataforma para que jovens, empreendedores e startups dos Emirados apresentem seus projetos, promovendo a inovação, o desenvolvimento de produtos e o crescimento econômico sustentável.