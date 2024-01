Fórum de Abu Dhabi para a Paz destaca a visão dos Emirados na promoção da cultura de paz e tolerância

DAVOS, 20 de janeiro de 2024 (WAM) -- O xeique Al Mahfouz bin Bayyah, secretário-geral do Fórum de Abu Dhabi para a Paz, enfatizou o papel das religiões no enfrentamento dos desafios globais. Ele destacou a visão dos Emirados Árabes Unidos de disseminar a cultura da paz e da tolerância em todo o mundo, seu papel pioneiro no desenvolvimento sustentável e seu apelo para abraçar um mundo que garanta segurança, estabilidade, prosperidade econômica e de desenvolvimento para todos, lembrando, nesse contexto, o brilhante sucesso dos Emirados ao sediar a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28).

Como parte de sua participação nos eventos da 54ª Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, o xeique Al Mahfouz bin Bayyah analisou o papel do Fórum de Abu Dhabi para a Paz no desenvolvimento de conceitos de ética de inteligência artificial por meio da Chamada de Roma para Ética de IA em cooperação com entidades internacionais, como a Pontifícia Academia para a Vida do Vaticano.

O xeique Al Mahfouz também destacou o papel do Fórum no estabelecimento do primeiro comitê de inteligência artificial e sociedade civil, que foi lançado em Londres em dezembro de 2023, para examinar o papel da ética e da governança na inteligência artificial.

A participação do Fórum foi incorporada à sua participação no Conselho Executivo do "Conselho dos 100", uma iniciativa lançada pelo Fórum Econômico Mundial que visa promover o diálogo e o entendimento entre o mundo islâmico e o Ocidente.

Bin Bayyah participou ainda de uma mesa redonda fechada presidida por Klaus Schwab, fundador e presidente-executivo do Fórum Econômico Mundial. A mesa redonda contou com um número limitado de participantes que analisaram os desafios do mundo moderno e exploraram o papel da sociedade civil na promoção da cooperação multilateral.

O secretário-geral do Fórum Abu Dhabi para a Paz pediu a construção de um sistema global que salvaguarde a dignidade humana e a proteja efetivamente, transcendendo as diferenças religiosas, culturais e étnicas, com base nos valores de igualdade, justiça e aceitação da diversidade contidos nos valores religiosos e humanos.

https://wam.ae/en/article/13q38qr-abu-dhabi-forum-for-peace-spotlights-uaes-vision