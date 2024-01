Falsa ligação automática de Biden pede que eleitores de New Hampshire fiquem em casa

Por Steve Holland

MANCHESTER, New Hampshire (Reuters) - Enquanto os eleitores de New Hampshire preparam-se para votar nas primárias estaduais na terça-feira, uma ligação automática circula no Estado pedindo que os democratas fiquem em casa usando um áudio falso do presidente norte-americano, Joe Biden.

"É importante que você guarde seu voto para a eleição de novembro… votar nesta terça-feira apenas ajudará os republicanos em sua tentativa de eleger Donald Trump novamente", diz a "voz" de Biden no áudio.

O procurador-geral de New Hampshire, John Formella, anunciou que está investigando o que chamou de uma aparente "tentativa ilegal de atrapalhar a eleição primária presidencial de New Hampshire e suprimir os votos de New Hampshire".

O áudio da ligação foi entregue à Reuters por apoiadores de uma campanha que encoraja eleitores a escreverem o nome de Biden nas cédulas. A diretora da campanha de Biden, Julie Chávez Rodríguez, disse que a ligação era "desinformação" e uma tentativa de suprimir votos.

A explosão da IA ​​generativa – que pode criar textos, fotos e vídeos – nos últimos meses despertou tanto entusiasmo sobre seu potencial como também receios de que poderia tornar alguns empregos obsoletos, distorcer eleições e até possivelmente dominar os seres humanos.

O nome de Biden não estará na cédula na terça-feira porque o Partido Democrata decidiu que a Carolina do Sul seria a sua eleição primária inicial, encerrando o histórico status de New Hampshire e irritando alguns democratas no Estado.

A campanha do ex-presidente Donald Trump disse que "absolutamente não" está envolvida na ligação falsa.

(Reportagem de Steve Holland)