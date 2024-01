Explosões em incinerador deixam ao menos 3 feridos na Itália

RICCIONE, 22 JAN (ANSA) - Uma série de explosões deixou ao menos três feridos nesta segunda-feira (22) em um incinerador de resíduos sólidos urbanos em Raibano, localidade da cidade de Riccione, na província de Rimini, na Itália.

Um deles foi removido do local em estado grave. Os três foram levados de helicóptero ao hospital de referência mais próximo, Bufalini, em Cesena, com quadros de queimaduras.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e trabalha para extinguir as chamas de um incêndio iniciado após as explosões.

Carabineiros e médicos do trabalho estão no local, além da Agência Regional de Proteção Ambiental (Arpae), alertada para realizar análises do ar.

Em atualização (ANSA).

