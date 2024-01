Ex-BBB Eslovênia começou a treinar para ter saúde e perdeu 6 kg 'sem dieta'

Quem vê posts de treino nas redes sociais da ex-BBB Eslovênia Marques, 27 anos, pode achar que ela sempre foi adepta aos exercícios —algo comum entre modelos e influenciadoras, como a paraibana.

Mas a rotina de atividades físicas é recente na vida dela, que começou a treinar regularmente há cerca de dois anos. Após participar do reality da TV Globo, Eslovênia percebeu a importância da atividade física para a saúde física e mental e decidiu adotar o novo estilo de vida ativo.

"Comecei a enxergar o exercício de uma maneira diferente e hoje eu vou à academia porque tenho o objetivo de bem-estar, de saúde e de ficar bem comigo mesma. Quando tenho disponibilidade, treino de segunda a domingo", contou Eslovênia, que no último sábado (20) aproveitou a arena UOL no Verão, na Praia de São Lourenço, em Bertioga (SP), para curtir o calor e fazer diversas atividades.

Sem ficar horas na academia

A ex-BBB conta que seu treino é dinâmico e tem duração de, no máximo, 50 minutos. "Ele é planejado para trabalhar diferentes grupos musculares em cada dia, usando pouca carga ou o meu próprio peso. A ideia é fazer mais repetições para deixar o corpo tonificado e sequinho. Assim, consegui eliminar 6 kg quilos em três meses!"

Ela também aposta em 20 minutos de exercício aeróbico uma vez na semana —na escada, na esteira ou na bicicleta. E, quando precisa secar mais um pouco, aumenta a frequência na semana.

Recentemente, a jovem aceitou o convite de uma amiga para experimentar o beach tennis e se encantou com a modalidade. "Sempre quis fazer um esporte diferente, mas não tinha encontrado um com o qual me identificasse. Quando experimentei o beach tennis, percebi que levo jeito e estou empolgada por inclui-lo na minha rotina. Aprender algo novo sempre me motiva."

Malhação inclusive nas férias

Mesmo quando Eslovênia viaja, ela leva um kit de elásticos para fazer exercícios no quarto, antes de sair para curtir o dia.

Gosto de fazer caminhadas na areia. Mas meu principal objetivo na praia é relaxar com uma refrescante água de coco

Alimentação saudável sem neuras

Eslovênia conta que se preocupa com a alimentação, mas gosta não de fazer dieta. "Nem gosto de usar essa palavra porque ela tem um peso grande. Eu como bem e de forma saudável. Mas também como uma besteirinha no final de semana, pois eu sou fã de doce e gosto de hambúrguer e pizza. Não me privo disso", afirma a modelo.

"Entendi que é importante ter foco, mas que dá para abrir mão dez vez em quando, para aproveitar com a família. É algo que faz tão bem quanto ir à academia", comenta a paraibana, que diz ser apaixonada por pudim.

Durante a semana, a ex-BBB faz cinco refeições:

Café da manhã: 2 ovos e 1 fatia de pão integral

2 ovos e 1 fatia de pão integral Lanche da manhã: 1 banana ou 1 maçã

1 banana ou 1 maçã Almoço: arroz, feijão, salada, carne ou frango

arroz, feijão, salada, carne ou frango Lanche da tarde: 1 dose de whey protein ou 1 barrinha de proteínas

1 dose de whey protein ou 1 barrinha de proteínas Jantar: cuscuz com 2 ou 3 ovos

"Também tomo de três a quatro litros de água por dia. É algo que fez muita diferença na minha vida. E bebidas alcoólicas consumo esporadicamente. Deixo para as minhas férias", acrescenta.

Ritual antiestresse

Para relaxar nos dias mais puxados, Eslovênia diz que gosta de fazer um ritual no banho. "Amo skincare, então, preparo um momento para cuidar de mim no banheiro, em frente ao espelho. Coloco música e velas aromáticas enquanto trato da minha pele", revela.

Ela também gosta de usar óleos essenciais enquanto faz respirações profundas para acalmar a mente e não deixa de frequentar as sessões de terapia. "É crucial. Todos deveriam fazer, sempre."

