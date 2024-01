EUA cobram investigação da morte de adolescente norte-americano na Cisjordânia

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos cobraram investigação e responsabilização "apropriada" nesta segunda-feira, após a morte de um americano-palestino de 17 anos na Cisjordânia, que, segundo autoridades sanitárias palestinas, foi assassinado pelas forças de segurança de Israel.

O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Vedant Patel, disse em um briefing de rotina que os EUA pediram investigação urgente sobre a morte de Tawfic Abdel Jabbar na última sexta-feira.

Autoridades sanitárias palestinas afirmaram que o jovem nascido nos EUA foi morto pelas forças de segurança de Israel na Cisjordânia ocupada. Seu tio disse à Reuters que ele morreu durante conflitos com o Exército israelense que incluíram arremesso de pedras por palestinos.

“Estamos devastados pela morte do cidadão norte-americano de 17 anos, Tawfic Abdel Jabbar, na Cisjordânia”, disse Patel a repórteres, afirmando que os EUA estavam trabalhando com Israel para obter informações sobre morte.

“Solicitamos uma investigação urgente para determinar as circunstâncias da morte e responsabilização... como for apropriado”, acrescentou.

Entre os territórios onde os palestinos buscam criar um Estado, a Cisjordânia tem presenciado um surto de violência, em paralelo com a guerra em Gaza que eclodiu em 7 de outubro, com o massacre e sequestro por militantes do Hamas no sul de Israel.

(Reportagem de Simon Lewis, Ismail Shakil e Arshad Mohammed)