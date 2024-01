Equador apreende cerca de 10 toneladas de drogas em megaoperação

Cerca de 10 toneladas de drogas foram apreendidas no oeste do Equador, país que trava uma guerra contra as drogas com soldados nas ruas, informou o Exército no domingo (21), qualificando a operação como uma das mais importantes "dos últimos tempos".

A droga, cuja quantidade exata ainda está sendo determinada, foi encontrada em um armazém localizado em uma zona rural da cidade de Vinces, na província de Los Ríos (oeste), informaram as Forças Armadas em mensagem na rede social X.

Depois das 17h locais (19h em Brasília), militares e policiais continuaram "no trabalho de verificação, segurança perimetral" e isolamento da área, acrescentou a autoridade militar.

De acordo com um vídeo compartilhado pelo Exército, as drogas estavam armazenadas em sacolas e em grandes sacos empilhados em um depósito. Alguns deles têm o que se presume serem logotipos de grupos criminosos.

Cerca de 20 organizações semeiam o terror no país e impõem seu poder dos presídios, em represália pelas duras políticas adotadas pelo governo para enfrentar o narcotráfico.

Em 9 de janeiro, o presidente Daniel Noboa declarou um "conflito armado interno" no país e ordenou uma luta sem trégua contra as facções criminosas, por eles chamadas de "terroristas".

No último sábado, as Forças Armadas equatorianas anunciaram a apreensão de um semissubmersível que transportava quase três toneladas de cocaína pelas águas do Pacífico.

Em 2023, as autoridades equatorianas apreenderam mais de 200 toneladas de drogas, número que vem batendo recordes desde 2019.