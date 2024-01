Maior que ventilador e mais barato que ar-condicionado: climatizador é bom?

A nova onda de calor neste começo de ano fez muita gente correr em busca de aparelhos para refrescar o ambiente. Embora o ventilador e o ar-condicionado sejam as opções mais conhecidas, existe um tipo de eletrodoméstico que também pode ser útil nesses momentos: o climatizador de ar.

Enquanto o ventilador, como o nome indica, movimenta o ar de um local, dando a sensação de ventilação, o climatizador utiliza um mecanismo mais complexo. Pela parte de trás, ele puxa o ar quente do ambiente, que passa por um painel interno com água (para isso, o reservatório precisa estar abastecido). Ao passar por esse painel, o ar carrega as moléculas de água e sai mais fresco pela frente.

Essa técnica aproxima mais seu funcionamento do de um ar-condicionado. Mas também há diferenças. O ar-condicionado remove o calor do ambiente, promovendo o resfriamento a partir do processo de compressão e expansão de um gás refrigerante. Ao contrário do climatizador, ele tende a reduzir a umidade do ar.

Podemos dizer, portanto, que o climatizador é uma espécie de intermediário entre o ventilador e o ar-condicionado. Se a ideia é optar por um climatizador para se refrescar neste verão, o Guia de Compras UOL selecionou sete modelos para você escolher o que melhor se adequa à sua necessidade e ao seu bolso. Confira.

5 em 1: ventila, umidifica, purifica, ioniza e climatiza;

Autonomia de até 8 horas;

Regulagem manual das aletas direcionadoras de vento;

Reservatório de gelo para resfriamento.

Funciona como ventilador, umidificador, purificador e evaporador;

Função timer com até 8 horas de funcionamento;

Tanque de água de 4,5 litros;

Controle remoto com alcance de até 6 metros.

Reservatório de 45 litros;

Autonomia para funcionar por até 11 horas contínuas;

Consumo de 210 W;

Fácil transporte por 4 rodinhas.

Ventila, climatiza e umidifica o ar;

Tem display digital e controle remoto;

Três velocidades de fluxo de ar;

Tanque removível de até 5 litros.

Tem 2 reservatórios, com capacidade total de 5,3 litros;

Climatiza, filtra, ventila e umidifica;

Sistema de rotação 360º, que espalha melhor o ar fresco;

Não possui aletas ou grades, facilitando limpeza interna.

Tanque com capacidade de até 6 litros;

Ventila, climatiza e umidifica;

Painel de controle com botões eletrônicos;

Aletas horizontais móveis para direcionar melhor o ar fresco.

4 em 1: resfria, umidifica, ventila e filtra;

3 velocidades de ventilação;

Funcionamento autônomo de até 7 horas e meia;

Sistema de filtro que promete livrar ar de bactérias.

