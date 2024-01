Emirados Árabes Unidos participa da Exposição Internacional Katara para Kahraman

DOHA, 20 de janeiro de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos estão participando da quarta edição da Exposição Internacional Katara para Kahraman em Doha, que está ocorrendo paralelamente ao torneio de futebol da Copa Asiática de Seleções, em andamento na capital do Qatar.

A exposição conta com a participação da Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Síria, Líbano, Iraque, Turquia, China, Polônia, Letônia, Lituânia e República Dominicana.

A Exposição Internacional da Katara para o Kahraman oferece aos visitantes da Copa Asiática de Seleções 2023 a oportunidade de aprender sobre o âmbar e como ele é transformado de matéria-prima em joias ou decorações preciosas para a casa.

Essa é a segunda exposição do gênero no mundo, depois da Exposição Internacional de Âmbar na Polônia. E está sendo realizada com a participação de 79 pavilhões e inclui uma coleção de materiais raros de âmbar que mostram a beleza da engenhosidade e do artesanato humano.

Como parte da participação dos Emirados Árabes Unidos, muitos modelos da Mesquita Xeique Zayed, do Palácio Emirates e uma variedade de pedras preciosas em diversos formatos estão sendo exibidos.

https://wam.ae/en/article/b18wfg2-uae-participates-katara-international-exhibition