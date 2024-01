Emirados Árabes Unidos lança tecnologia para comércio Global TradeTech Sandbox durante Fórum Econômico Mundial em Davos

DAVOS, 20 de janeiro de 2024 (WAM) -- O Governo dos Emirados Árabes Unidos, durante sua participação na 54ª Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, lançou um Sandbox Global TradeTech, como parte da Iniciativa TradeTech, em parceria com o Ministério da Economia, o Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi e o Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês).

O acordo foi feito em um Memorando de Entendimento (MoU) assinado durante o Fórum na presença de Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, ministro de Assuntos de Gabinete, e Klaus Martin Schwab, fundador e presidente-executivo do WEF. O MoU foi assinado pelo Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado do Comércio Exterior, Ahmed Al Jasim Al Zaabi, presidente do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi, e Sean Doherty, diretor de Comércio e Investimento Internacional e membro do Comitê Executivo do WEF.

O TradeTech Sandbox tem como objetivo estimular a inovação em tecnologia comercial e estabelecer as melhores práticas para sua adoção global. Isso será alcançado por meio da implementação de estruturas regulatórias flexíveis e voltadas para o futuro, que liberem o potencial dessas tecnologias. Ao simplificar a interação entre exportadores, empresas de logística, portos, órgãos reguladores e funcionários da alfândega, ele criará um ambiente comercial mais suave e eficiente.

Al Zeyoudi disse: "A adoção de tecnologias avançadas está se acelerando em vários setores e, mais do que nunca, é importante que o comércio internacional acompanhe esses desenvolvimentos. Precisamos reavaliar as estruturas regulatórias atuais para acompanhar a transformação digital e lidar com o futuro."

E acrescentou: "O Global TradeTech Sandbox foi projetado para acompanhar o ritmo dos desenvolvimentos tecnológicos em todos os campos, para fornecer meios para que as startups tenham acesso aos mercados. Ele também oferece uma plataforma por meio da qual podem ser adotadas políticas regulatórias voltadas para o futuro, aprimorem a inovação, protejam as partes interessadas e garantam a flexibilidade dos sistemas de comércio global."

O ministro conclamou os inovadores no campo da tecnologia de comércio global a visitarem os Emirados Árabes Unidos e se beneficiarem de seu ambiente de negócios para desenvolver, refinar e disseminar suas inovações que estimulariam o crescimento do comércio global e aumentariam sua contribuição para alcançar um desenvolvimento abrangente em todo o mundo, em linha com as aspirações do mundo para o século XXI.

Por sua vez, Ahmed Al Jasim Al Zaabi, presidente do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi, destacou que essa e outras parcerias influentes no cenário internacional mostram o compromisso dos EAU em liderar soluções para o aumento da automação na logística, demonstrando liderança proativa e abrindo caminho para um sistema de comércio global mais eficiente e equitativo.

"Essa iniciativa incorpora o imperativo de esforços colaborativos para moldar um futuro melhor para todos. Ao adotar políticas ousadas e promover parcerias internacionais, os Emirados Árabes Unidos estão dando um exemplo poderoso de liderança proativa em face de uma economia global em transformação", acrescentou.

