Em nome do líder emirático, Shakhboot bin Nahyan participa da posse do presidente da República Democrática do Congo

KINSHASA, 20 de janeiro de 2024 (WAM) -- Em nome do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, participou da cerimônia de posse de Felix Tshisekedi como presidente da República Democrática do Congo. Tshisekedi foi reeleito para um segundo mandato.

Shakhboot bin Nahyan transmitiu as saudações da liderança dos Emirados Árabes Unidos a Tshisekedi, bem como os desejos dela de maior desenvolvimento e prosperidade para o governo e o povo do Congo. O xeique também afirmou o interesse da liderança emirática em aprimorar as relações bilaterais e a colaboração, para atender aos interesses mútuos dos dois países e de seus povos.

Além de retribuir as saudações, Tshisekedi expressou votos de crescimento e prosperidade para o governo e o povo dos EAU. Elogiou também os laços profundamente enraizados que unem as duas nações e os esforços contínuos dos Emirados para fortalecer as relações bilaterais.

A participação do xeique Shakhboot na cerimônia de inauguração reflete o compromisso inabalável dos EAU em fortalecer a cooperação em todos os setores com os parceiros africanos e é um testemunho dos esforços contínuos em prol da estabilidade e da prosperidade na região.