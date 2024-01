EAU registrou segundo maior aumento em projetos de investimento estrangeiro em 2023, aponta relatório de Conferência da ONU

ABU DHABI, 21 de janeiro de 2024 (WAM) - Um relatório recente emitido pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em inglês) revelou um aumento notável em novos projetos de investimento estrangeiro nos Emirados Árabes Unidos durante o ano de 2023, explicando que o número desses projetos aumentou 28% em comparação com 2022.

O relatório afirma que os Emirados registraram o segundo maior aumento no número de novos projetos de investimento estrangeiro em todo o mundo, depois dos EUA, que ficaram em primeiro lugar.

O documento, intitulado "Investment Trends Monitor" (Monitor de Tendências de Investimento), confirmou que os Emirados Árabes Unidos continuaram a manter sua atratividade global na captação de fluxos de investimento estrangeiro direto, apesar do declínio desses fluxos em muitas regiões do mundo.

O Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado do Comércio Exterior, enfatizou que os Emirados Árabes Unidos estão se beneficiando da visão de futuro de sua liderança ao aumentar o investimento e a abertura comercial globalmente. O país também está focado em melhorar o ambiente de negócios para atrair investimentos estrangeiros diretos, empreendedores, talentos internacionais e indivíduos criativos que buscam um ambiente favorável à inovação e ao crescimento econômico sustentável.

Al Zeyoudi observou que os projetos recordes de investimento estrangeiro direto dos Emirados, conforme destacado no relatório da UNCTAD, demonstram a crescente estatura do país como um centro de negócios global, atraindo ideias criativas e investimentos de todo o mundo. O ministro também enfatizou que esses números significam a notável recuperação da economia nacional, superando as referências globais em crescimento econômico, comércio exterior não petrolífero e atração de investimentos estrangeiros diretos. Isso ressalta a crescente confiança da comunidade empresarial global na economia, nas políticas, no ambiente legislativo e no compromisso com o crescimento sustentável dos Emirados Árabes Unidos.