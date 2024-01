Dubai continua sua ascensão com 3,3% de crescimento do PIB de janeiro a setembro de 2023

DUBAI, 21 de janeiro de 2024 (WAM) -- Dubai registrou um aumento de 3,3% no produto interno bruto (PIB) real nos primeiros nove meses de 2023, demonstrando ainda mais sua força econômica, resiliência e potencial de crescimento robusto. A conquista reflete as estratégias de desenvolvimento sustentável da cidade e seu dinamismo contínuo como uma das principais potências econômicas globais.

De movimentados centros de turismo a redes de comunicação movidas a tecnologia, o cenário econômico de Dubai ilustra a profundidade e a natureza abrangente de sua diversificação. As atividades de serviços de hospedagem e alimentação registraram um notável crescimento de 11,1%, solidificando a posição de Dubai como líder global em turismo. Os serviços de transporte e armazenamento seguiram o mesmo caminho, com um aumento de 10,9%, destacando o papel do emirado como um importante centro de logística internacional. O setor de informações e comunicações, com um aumento de 4,4%, ressalta o compromisso de Dubai em adotar tecnologias de ponta e promover uma próspera economia do conhecimento. Esse crescimento multifacetado em diversos setores fornece mais evidências da estabilidade econômica e da adaptabilidade do emirado.

Refletindo sobre os dados econômicos recentemente divulgados pelo emirado, o xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai e presidente do Conselho Executivo de Dubai, aplaudiu a contínua atratividade econômica da cidade.

"O crescimento econômico sustentado de Dubai é uma prova da visão e das diretrizes estratégicas do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai", destacou o xeique Hamdan bin Mohammed. "Esse sucesso é o resultado da colaboração harmoniosa entre todos os participantes econômicos de Dubai, incluindo os setores público e privado. É também um reflexo do clima econômico favorável da cidade, da infraestrutura robusta de classe mundial, das regulamentações pró-negócios e do profundo pool de talentos que, juntos, atraem consistentemente uma gama diversificada de investidores e empreendedores de todos os cantos do mundo", afirmou.

O xeique Hamdan também observou que os últimos números de crescimento mostram um quadro claro do progresso em direção às ambiciosas metas da Agenda Econômica de Dubai D33, que visa dobrar o crescimento econômico da cidade e torná-la uma das três maiores economias urbanas do mundo até 2033.

"Para manter essa trajetória de crescimento, estamos concentrados em desenvolver nossas parcerias estratégicas e aprimorar ainda mais nossas estruturas de inovação, investimento e empreendimento, reforçando a posição de Dubai como um importante centro econômico global na próxima década", acrescentou o xeique Hamdan.

O motor econômico do emirado registrou uma atividade vibrante nos primeiros nove meses do ano passado, conforme revelado pelos últimos números do Estabelecimento de Dados e Estatísticas de Dubai. O setor imobiliário cresceu 4%, enquanto as atividades financeiras e de seguros aumentaram 2,7%. A economia do conhecimento se destacou com um aumento de 2,6% na educação, enquanto as atividades de eletricidade, gás, água e gestão de resíduos cresceram 2,2%. A manufatura teve um aumento de 2,2%, e a cidade testemunhou um aumento de 1,9% nos serviços profissionais.

Helal Saeed Al Marri, diretor-geral do Departamento de Economia e Turismo de Dubai, comentou: "O desempenho econômico de Dubai continua a se basear em políticas robustas e sustentáveis e em iniciativas que priorizam os negócios, que foram implementadas como parte da estratégia de desenvolvimento de longo prazo lançada por nossa liderança visionária para o emirado."

E continuou: "Nosso sucesso também é resultado dos esforços contínuos e colaborativos entre os setores público e privado. Juntos, estamos trabalhando em uma estrutura unificada para atingir os objetivos da Agenda Econômica de Dubai D33. Nosso foco não está apenas em manter o impulso atual, mas também em fortalecer ainda mais um ambiente que permita que as empresas prosperem. Temos o compromisso de criar oportunidades de investimento sustentáveis e atraentes em setores-chave, estabelecendo uma base sólida para a próxima década que reforçará ainda mais nossa resiliência e nos posicionará como líder global em uma economia altamente fluida e interdependente."

Hamad Obaid Al Mansoori, diretor-geral da Digital Dubai, enfatizou: "Dados recentes indicam que o sistema econômico abrangente do emirado opera com os mais altos níveis de harmonia e eficiência. Esse sucesso é alimentado pela visão de nossa liderança, construída sobre um legado excepcional de conquistas e impulsionada por alcançar um futuro global que posicione Dubai entre as cidades mais dinâmicas e competitivas do mundo.

Younus Al Nasser, diretor-executivo do Estabelecimento de Dados e Estatísticas de Dubai, Digital Dubai, ressaltou: "No mundo atual, os dados em tempo real são um verdadeiro espelho da realidade econômica de qualquer cidade ou país. Os dados que estamos testemunhando sobre o desempenho de Dubai nos primeiros nove meses de 2023 contribuem para atrair investidores que buscam um futuro melhor em um ambiente econômico que acompanha o ritmo do desenvolvimento e cria as melhores oportunidades para transformar resultados econômicos em histórias de sucesso inspiradoras e atraentes."

Hadi Badri, CEO da Corporação de Desenvolvimento Econômico de Dubai, Departamento de Economia e Turismo de Dubai, disse: "O desempenho econômico de Dubai é um reflexo claro das políticas e iniciativas eficazes que implementamos como parte de nosso roteiro de desenvolvimento de longo prazo. Essa estratégia, idealizada e estabelecida por nossa liderança, não é apenas um plano, mas uma realidade que está se concretizando em nosso emirado."

E prosseguiu: "Olhando para o futuro, pretendemos solidificar a posição de Dubai como uma das principais prioridades estratégicas para os tomadores de decisão de negócios globais em 2024. Nosso objetivo é garantir que a cidade permaneça na vanguarda da inovação econômica e um centro de investimentos internacionais, aproveitando nossa posição única para oferecer oportunidades inigualáveis para o mercado global."

Setor de hospedagem e alimentação cresce 11,1%

As atividades de serviços de hospedagem e alimentação cresceram 11,1% nos primeiros nove meses de 2023, refletindo os excepcionais pontos fortes do turismo de Dubai. O valor agregado por essas atividades nos primeiros nove meses de 2022 foi de AED 10 bilhões (cerca de USD 2,7 bilhões), crescendo no mesmo período em 2023 para AED 11,1 bilhões. A contribuição dessas atividades para o PIB foi de 3,1% em 2022 e 3,4% no mesmo período em 2023. Esse crescimento ocorre à medida que Dubai continua a se posicionar como um dos principais centros mundiais para atrair eventos, conferências e grupos de turistas de todo o mundo.

Setor de transporte e armazenamento cresce 10,9%

Nos primeiros nove meses de 2022, o valor do setor de transporte e armazenamento de Dubai atingiu AED 38,7 bilhões, aumentando nos primeiros nove meses de 2023 para atingir robustos AED 42,9 bilhões, um aumento de 10,9%. A contribuição das atividades de transporte e armazenamento para o PIB aumentou de 12,2% nos primeiros nove meses de 2022 para 13,1% no mesmo período de 2023. Esse crescimento reflete o desenvolvimento do setor de logística impulsionado pela infraestrutura avançada e pela atividade econômica de alto desempenho.

Atividades de TIC aumentam em 4,4%

A atividade de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) representa a espinha dorsal do desenvolvimento em vários campos e outros setores e é a base para iniciativas de transformação digital e investimentos na economia do conhecimento e em vários outros campos científicos. Embora o valor dessa atividade tenha sido de cerca de AED 14,3 bilhões nos primeiros nove meses de 2022, ele aumentou para AED 15 bilhões no mesmo período de 2023, alcançando um crescimento de 4,4%.

Atividades imobiliárias aumentam em 4%

O mercado imobiliário de Dubai continua firmemente em ascensão, com um crescimento de 4% no valor agregado nos primeiros nove meses de 2023. Isso eleva o valor do setor a robustos AED 26,8 bilhões, demonstrando a demanda contínua por oportunidades residenciais e de investimento em todo o emirado. O crescimento reflete a contínua atratividade de Dubai como um destino imobiliário global.

Setor financeiro e de seguros cresce 2,7%

O setor financeiro e de seguros de Dubai, um contribuinte significativo para a economia, registrou um crescimento de 2,7%, atingindo AED 37,3 bilhões nos primeiros nove meses de 2023. Esse impulso reafirma o compromisso de Dubai com a construção de um ecossistema financeiro dinâmico e diversificado. Com inovação e expansão no horizonte, o futuro de Dubai como um importante centro financeiro permanece seguro.

Setor de educação cresce 2,6%

O valor agregado pelo setor de educação nos primeiros nove meses de 2022 foi de AED 5,7 bilhões, aumentando para AED 5,8 bilhões no mesmo período de 2023, um crescimento de 2,6%. A educação é uma das atividades vitais que fornece uma medida de desenvolvimento social e econômico.

Setor de manufatura cresce 2,2%

Em um cenário globalmente competitivo, o setor de manufatura de Dubai demonstrou resiliência, com um crescimento de 2,2%, elevando seu valor para AED 27,4 bilhões nos primeiros nove meses de 2023. Esse progresso constante mostra a adaptabilidade e o compromisso do emirado com a promoção de diversos setores.

Atividades de eletricidade, água e gestão de resíduos crescem 2,2%

Os setores vitais de Dubai - eletricidade, água e gestão de resíduos - cresceram 2,2%, atingindo AED 10,9 bilhões nos primeiros nove meses de 2023. Esse aumento reflete a crescente demanda por serviços nesse setor.

Crescimento de outras atividades

De acordo com os números do Estabelecimento de Dados e Estatísticas de Dubai, muitas outras atividades apresentaram crescimento. Entre elas estão as atividades profissionais, científicas e técnicas, que cresceram 1,9%, as atividades de construção, que aumentaram 1,6%, e as atividades de comércio atacadista e varejista, que cresceram 1,5%. Esse progresso multifacetado prepara o caminho para o desenvolvimento sustentado e o sucesso futuro de Dubai.

