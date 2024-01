Dólar à vista sobe ante real apesar de queda ante divisas fortes no exterior

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar tem leve alta ante o real nesta manhã de segunda-feira, na contramão do exterior, onde a moeda norte-americana cai ante uma cesta de divisas fortes, mas tem sinais mistos ante as divisas ligadas a commodities.

Às 9:55 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,18%, a 4,9364 reais na venda. Na B3, às 9:55 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,07%, a 4,9420 reais

Investidores abrem a semana à espera da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira, e da divulgação de dados econômicos nos Estados Unidos antes da reunião do Federal Reserve, marcada para o fim do mês.

Os rendimentos dos Treasuries caem nesta manhã, o que favorece o viés de baixa do dólar ante divisas fortes no exterior. Em sintonia, a curva de juros brasileira também cede.

Às 9:55 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- caía 0,07%, a 103,200.

No entanto, o dólar sustenta leve alta ante o real, oscilando novamente em margens estreitas, como ocorreu em sessões anteriores.

De acordo com a equipe da Guide Investimentos, o mercado brasileiro, de modo geral, "espera ansiosamente pelo desenrolar dos impactos das decisões externas de juros na condução da política monetária doméstica".

Além da decisão do BCE na quinta-feira, os investidores vão monitorar os dados norte-americanos da semana e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) na próxima sexta-feira. No encerramento de janeiro ocorrem as decisões de juros do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil.

Na última sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9273 reais na venda, em leve baixa de 0,10%.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de março de 2024.