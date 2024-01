DeSantis desiste de candidatura para Casa Branca e apoia Trump

NOVA YORK, 22 JAN (ANSA) - O governador da Flórida, Ron DeSantis, suspendeu sua campanha pela presidência dos Estados Unidos e declarou apoio ao ex-mandatário Donald Trump.

A desistência do político de 45 anos ocorreu pouco tempo depois da acachapante derrota nas primárias do Partido Republicano, realizado em Iowa. O advogado ficou atrás do ex-presidente, mas por 30 pontos percentuais.

"Não vejo um caminho claro para a vitória. É por isso que estou suspendendo minha campanha. Está claro para mim que a maioria dos eleitores republicanos nas primárias quer dar outra chance a Trump", comentou DeSantis em um discurso.

O norte-americano acrescentou que o magnata é "superior" ao atual presidente dos EUA, Joe Biden, e honrará seu compromisso de apoiar o candidato escolhido para representar os republicanos nas eleições de novembro.

Trump, que vem liderando com folga as pesquisas e passou com sucesso da primeira etapa em Iowa, não perdeu tempo e se declarou "honrado" pelo apoio recebido por DeSantis.

A ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, que conquistou a simpatia dos republicanos com um posicionamento mais moderado, se transformou na principal oponente de Trump.

Ela se limitou a dizer que a corrida ficou apenas entre dois candidatos. (ANSA).

