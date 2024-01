Reinaldo: Se fechar delação, Ronnie Lessa pode revelar estrutura miliciana

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui! que uma possível delação do ex-PM Ronnie Lessa pode ajudar a desvendar a estrutura das milícias que atuam no Rio de Janeiro.

Ele [Ronnie Lessa] pode dar pistas e informações importantes sobre a organização das milícias e dos matadores dentro das milícias, porque ele não era um qualquer e era uma figura importante dentro dessa articulação. Então certamente causa preocupação em setores da extrema direita ou envolvidos com as milícias. Reinaldo Azevedo

No último final de semana o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, divulgou a informação de que Ronnie Lessa teria fechado um acordo de delação. A defesa do ex-PM, entretanto, afirma que "foi pega de surpresa" com a notícia e nega a informação.

Reinaldo também destacou que os motivos da morte de Marielle Franco não são claros, e questionou a possibilidade de o crime realmente estar ligado às milícias.

Quando digo que as razões não são muito claras, pergunto se havia uma articulação realmente da cúpula do crime organizado e da milícia no Rio de Janeiro para matar Marielle? Tendo a achar que não e que pode ter sido uma questão de um interesse mais localizado de uma organização criminosa, mas sem uma articulação maior. (...) parece que foi uma questão de um interesse setorizado dentro do crime organizado, mas a morte ganhou uma dimensão política importante e mostrou que existem pessoas articuladas no Brasil e no Rio de Janeiro, e existem pessoas articuladas nas milícias, ou que pelo menos recorrem aos serviços das milícias, para eliminar adversário políticos. Reinaldo Azevedo

O colunista do UOL ainda apontou que todas as evidências apontam para Ronnie Lessa como executor de Marielle, mas que o real motivo de preocupação dos milicianos não é que descubram o mandante do crime, mas sim o funcionamento das milícias que, inclusive, estão em "guerra".

Está tendo um acerto de contas dentro do universo das milícias e os milicianos estão se matando. Está havendo uma reorganização da milícia, mas quem está centralizando essa operação? Tem uma reorganização da milícia e uma delação premiada do Ronnie Lessa interessa muito para entender quais foram os passos que antecederam a execução da Marielle, mas essa delação é ainda mais importante do ponto de vista dos desdobramentos futuros se ele tocar na estruturação das milícias no Rio de Janeiro. Aí tem gente grande envolvida e por isso a delação é importante. Reinaldo Azevedo

