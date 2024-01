Defesa de Ronnie Lessa nega ter conhecimento de acordo de delação

A defesa de Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, nega ter conhecimento de que o ex-PM tenha fechado acordo de delação.

O que aconteceu

A defesa de Lessa afirma que "foi pega de surpresa" com a notícia da eventual delação. A informação de que o ex-policial teria fechado acordo foi divulgada no último fim de semana pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo — a nota da defesa é de ontem.

A família de Lessa, segundo a defesa, também não sabe da delação. Os advogados Bruno Castro e Fernando Santana afirmam que foram informados de que os parentes do ex-PM "também não têm ciência da assinatura de qualquer acordo de colaboração premiada".

O acordo, mantido em sigilo, teria sido fechado com a Polícia Federal. A PF, que tem aumentado os esforços para elucidar o crime, fechou no ano passado a delação de Elcio Queiroz, que dirigia o carro no qual Lessa estava quando teria atirado em Marielle e Anderson.

A resolução do caso é uma promessa do governo Lula. Em evento de despedida do Ministério da Justiça, Flávio Dino afirmou que o crime será esclarecido "em breve".