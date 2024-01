Conselho de Empresas de Defesa dos Emirados destacará recursos tecnológicos na Exposição de Sistemas Não Tripulados e do Treinamento de Simulação 2024

ABU DHABI, 20 de janeiro de 2024 (WAM) -- O Conselho de Empresas de Defesa dos Emirados (EDCC, na sigla em inglês) participará da sexta edição da Exposição de Sistemas Não Tripulados (UMEX) e do Treinamento de Simulação (SimTEX), de 22 a 25 de janeiro de 2024, no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC). O evento é realizado sob o patrocínio do xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi.

Como um dos principais facilitadores do setor de defesa e segurança nos Emirados Árabes Unidos, o EDCC deu ênfase especial à participação nesse importante evento por meio de um estande dedicado com várias entidades e empresas governamentais importantes, como o Ministério da Indústria e Tecnologia Avançada, o Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi, o grupo SAAB, a Eletrônicos de Aviação Canadenses (CAE) e a Avantguard. Elas apresentarão os mais recentes e inovadores produtos de defesa apoiados por inteligência artificial e tecnologias autônomas.

Comentando sobre a participação, Mona Ahmed Al Jaber, presidente do EDCC, disse: "A UMEX e a SimTEX 2024" servem como uma oportunidade para enfatizar o papel do Conselho como órgão representativo nacional do setor de defesa dos Emirados Árabes Unidos, com a missão de facilitar a comunicação entre empreiteiros de defesa nacionais e internacionais e partes interessadas em se tornar membros do EDCC".

"O objetivo é aprimorar as capacidades da indústria local e alavancar o conhecimento especializado para estabelecer uma base sólida para o setor de defesa e tecnologia, consequentemente promovendo oportunidades promissoras e colaborações conjuntas", acrescentou.

Al Jaber destacou que as responsabilidades do EDCC incluem a organização do Pavilhão Nacional dos Emirados e a participação oficial em várias exposições e eventos relacionados à defesa em todo o mundo, além do foco na formação de parcerias estratégicas significativas que contribuam para a realização das metas ambiciosas do país.

A UMEX e a SimTEX são o único evento no Oriente Médio dedicado a drones, robótica, componentes e sistemas não tripulados e uma plataforma excepcional para mostrar a utilização de tecnologias de inteligência artificial.

https://wam.ae/en/article/13q38pl-edcc-highlight-technological-capabilities-umex-and