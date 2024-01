Colheita de soja atinge 12,82% da área em Mato Grosso, diz Imea

São Paulo, 22 - A colheita da soja 2023/24 em Mato Grosso alcançou 12,82% da área estimada, de acordo com boletim do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). O avanço foi de 6,36 pontos porcentuais em relação à semana passada. Os trabalhos estão adiantados em relação a igual período do ano passado, quando a colheita tinha alcançado 5,90% da área da safra 2022/23, e em relação à média dos últimos cinco anos, de 7,93%.A região mais adiantada é oeste do Estado, com 9,75% da área colhida; depois vem o norte, com 9,77%; o médio-norte, com 7,45%; o noroeste, com 7,15%; o sudeste, com 5,06%; centro-sul, com 4,97% e o nordeste, com 0,60%.Já o plantio do milho da safra 2023/24 em Mato Grosso atingiu 3,93% da área prevista. Na comparação com a semana passada, quando 1,24% da área havia sido semeada, o avanço é de 2,69 pontos porcentuais. Nesta época do ano passado, 2,22% da área tinha sido plantada. A média de semeadura dos últimos cinco anos é de 7,64% para este período.A região mais adiantada é o médio-norte, com 5,50% da área semeada; seguido pelo oeste, com 5,47%; norte, com 5,41%; noroeste, com 3,82%; centro-Sul, com 3,01%; sudeste, com 2,37%; e nordeste, com 1,72%.