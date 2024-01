Colheita de soja 2023/24 atinge 6% da área no Brasil, mostra AgRural

São Paulo, 22 - A colheita da safra brasileira de soja 2023/24 alcançou 6% da área estimada para o Brasil, na quinta-feira, 18, em comparação com 2,3% uma semana antes e 1,8% um ano atrás, de acordo com levantamento da AgRural. Segundo a consultoria, o avanço expressivo pode ser explicado pelo encurtamento do ciclo das lavouras e pelas perdas de produtividade resultantes da estiagem e do calor.O ritmo dos trabalhos foi puxado por Mato Grosso e Paraná, mas vários outros Estados "já estão com as máquinas em campo", disse a AgRural. Enquanto as baixas produtividades não surpreendem em Mato Grosso, Estado mais afetado pela estiagem, no Paraná, os rendimentos abaixo do esperado decepcionam. De acordo com o boletim semanal, o calor e a irregularidade das chuvas têm afetado as lavouras paranaenses na reta final da fase de enchimento de grãos. MilhoA colheita do milho verão 2023/24 atingiu na quinta passada 7,9% da área cultivada no Centro-Sul, ante 5,1% na semana precedente e 5,9% um ano atrás.O plantio da safra de inverno de milho de 2024, a safrinha, alcançou 5% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, até quinta passada, puxada pelo Paraná e por Mato Grosso, contra 0,4% na semana anterior e 1% no mesmo período do ano passado.