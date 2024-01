China tomará medidas mais enérgicas e eficazes para estabilizar confiança do mercado, diz gabinete

PEQUIM (Reuters) - O gabinete da China disse nesta segunda-feira que tomará medidas mais vigorosas e eficazes para estabilizar a confiança do mercado, informou a TV estatal, citando uma reunião presidida pelo primeiro-ministro, Li Qiang.

O gabinete também disse que intensificará as injeções de fundos de médio e longo prazo no mercado de capitais para fortalecer a estabilidade do mercado, bem como promover o desenvolvimento saudável do mercado.

Também disse que vai acelerar as atualizações da inteligência artificial nos principais setores.

(Reportagem de Liz Lee e Albee Zhang)