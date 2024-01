CEO da Udinese promete banir torcedores racistas 'para sempre'

ÚDINE, 22 JAN (ANSA) - O CEO da Udinese, Franco Collavino, prometeu banir "para sempre" do estádio do clube italiano os torcedores que insultaram racialmente o goleiro do Milan Mike Maignan.

No último sábado (20), o francês foi alvo de xingamentos racistas de alguns fãs bianconeri durante o primeiro tempo do jogo entre as duas equipes pela Série A. Ele e seus companheiros deixaram o gramado e a partida foi suspensa, mas acabou sendo reiniciada.

Collavino confirmou que a Udinese trabalha para identificar os responsáveis pelos insultos através das centenas de câmeras espalhadas pelo estádio.

"Qualquer punição das autoridades tem duração limitada, mas trabalharemos para banir esses racistas do estádio para o resto da vida", comentou o dirigente.

"Estamos convencidos de que não eram mais do que duas ou três pessoas, tanto que o árbitro e o procurador nos confirmaram isso. De qualquer forma, o número não importa: mesmo que fosse apenas um, ainda é uma coisa muito séria", acrescentou.

O CEO da equipe de Údine declarou que os bianconeri são um time "multiétnico", pois tem um elenco composto por inúmeros jogadores de diferentes nacionalidades.

Após os insultos, Maignan recebeu apoio do mundo do futebol e apelou a "todo o sistema para assumir a responsabilidade" na luta contra o racismo no esporte.

O prefeito de Údine, Alberto Felice De Toni, apresentou o nome do atleta francês para receber a cidadania honorária do município. (ANSA).

