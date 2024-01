Cavaleiros dos Emirados continuam a impressionar na 11ª edição da Copa Internacional de Saltos da FBMA

AL AIN, 20 de janeiro de 2024 (WAM) -- Sob o patrocínio da xeica Fatima Bint Mubarak, "Mãe da Nação", presidente da União Geral das Mulheres (GWU, na sigla em inglês), presidente do Conselho Supremo para a Maternidade e Infância e presidente Suprema da Fundação para o Desenvolvimento da Família (FDF), a Copa Internacional de Saltos de Obstáculos da FBMA continuou na sexta-feira com uma série de apresentações emocionantes em cinco classes diferentes.

Agora em sua 11ª edição, o evento contará com mais de 230 dos melhores cavaleiros do planeta competindo esta semana em uma das ocasiões mais importantes de saltos de obstáculos, realizada este ano no Clube de Hipismo, Tiro e Golfe de Al Ain.

O evento contará com mais de 300 cavalos, com mais de 200 cavaleiros competindo em 19 classes em 6 categorias diferentes. Será oferecido um prêmio total de AED 700 mil (cerca de USD 190 mil).

As categorias incluem: CSICH-A, CSIJ-A, CSIY-A*, Nationals Special, CSIYH1* e a principal competição CSIL2*.

Um número incrível de 39 países estão representados no evento, um aumento de cinco em relação à edição do ano passado, oferecendo uma plataforma especial para cavaleiros e saltadores locais e internacionais.

Na sexta-feira, os cavaleiros locais estavam em peso na classe CSIL1*, com os competidores dos Emirados Árabes Unidos ocupando os quatro primeiros lugares no formato Two Phases.

Na frente estava Lana Abu Zant, que montou Qassis Des Hayettes Z em duas rodadas sem faltas, enquanto Fatima Intan Yousuf Abdullah Al Mulla e Salma Mohammed Aldhaher também não cometeram falhas e ocuparam o segundo e o terceiro lugares, respectivamente.

Houve mais alegria para os Emirados Árabes Unidos também na classe CSIJ-A, com os cavaleiros locais mais uma vez ocupando as três primeiras posições, desta vez na One Round Against The Clock (Uma Rodada Contra o Relógio).

Abdalla Hamad Ali Al Kirbi não teve problemas com DEMPHIS e fez o tempo final de 52,16 segundos, superando por pouco o desafio de Mabkhout Owaida Alkarbi em POGBA, mas por apenas dois décimos de segundo. Mohammed Saeed Alkhateri montou CLIOSTAN D na terceira posição.

Os Emirados também lideraram na classe CSICh-A, mais uma vez no formato One Round Against The Clock, com Saleh Mufrrej Ali Mohamed Alkarbi cheio de energia com ESPRESSO, terminando quase três segundos à frente do segundo colocado, Hamzah Aldulaimi, do Iraque. Nesse evento de dois cavalos por cavaleiro, Alkarbi também foi o terceiro mais rápido do dia em sua outra montaria, SKS ARIZONA TOP.

No dia de abertura da competição, Khaled Mohammed Aldhaheri, dos Emirados Árabes Unidos, montou RANA-V para obter o tempo mais rápido na prova CSIYH1* 02 One Round Against the Clock. Seu tempo de liderança foi obtido pela margem mais estreita - dois centésimos de segundo, com 65,92. O compatriota Abdulrahman Ahmed Ameen Alshurafa foi o terceiro mais rápido, enquanto Sophie Harries, da Alemanha, foi a segunda.

Um desempenho impressionante no segundo dia catapultou AlShurafa para o topo da classificação da classe, com uma dobradinha dos Emirados garantida por Aldhaheri. Simone Coata, da Itália, subiu para a terceira posição.

No CSIYH1* 01 One Round Against the Clock, foi Sabri Badenjki, da Síria, quem liderou o campo de 23 cavaleiros em DIORE VAN DE OUDE HEIHOEF Z no Dia 1, com o tempo de 58,64. Dimitrios Natsis, da Grécia, ficou em segundo lugar, enquanto Humaid Abdullah Khalifa Almheiri, dos Emirados Árabes Unidos, ficou em terceiro.

No segundo dia, houve uma emocionante mudança de posição no topo da classe, com Almheiri subindo para o topo da classificação, à frente de Badenjki e Natsis.

Humaid Abdullah Almheiri, do Al-Shira'a Stables, estava compreensivelmente feliz com a vitória. "Este sentimento é indescritível, pois este é o Campeonato da Mãe da Nação, Fatima Bint Mubarak, e é uma grande honra vencer em tais campeonatos", ele enfatizou.

"Em cada percurso, as dificuldades aumentam com o número de cavaleiros e cavalos jovens. Acredito que seja um desafio para os cavalos jovens, pois eles podem não ter resistência suficiente, mas, felizmente, conseguimos vencer."

Na categoria CSIL1*, houve vários desempenhos excepcionais, com 41 das 60 cavaleiras que competiram passando com o cavalo limpo. A amazona dos Emirados Árabes Unidos, Lana Abu Zant, montando o cavalo Qassis Des Hayettes Z, ditou o ritmo, com a também amazona dos Emirados, Fatima Mohamed Al-Mehairi, e a italiana Luna Lucchini em terceiro.

O segundo dia foi excelente para a Síria na classe CSIL2*, com Sham Al-Assad conquistando o primeiro lugar com CHAPEAU TN e a compatriota Aya Hamcho em terceiro com DXB Legend. A dinamarquesa Tina Lund esteve na frente por um tempo, mas teve que se contentar com o segundo lugar na tabela de classificação após a excelente prova de Al-Assad.

https://wam.ae/en/article/b18wfoh-uae-riders-continue-impress-11th-edition-fbma