Capal investe mais de R$ 80 milhões para ampliar armazenamento de grãos

São Paulo, 22 - A Capal informou nesta segunda-feira, 22, ter investido mais de R$ 40 milhões na ampliação de silos em Arapoti (PR), Curiúva (PR) e em Itararé (SP), obras entregues neste mês e que deixam a cooperativa preparada para receber a safra 2023/24. "As estruturas juntas somam mais de 40 mil toneladas de capacidade de armazenamento", disse em nota. Segundo a cooperativa, a colheita de soja, que deveria ocorrer a partir de 20 de janeiro, foi antecipada para o começo do mês devido a fatores principalmente climáticos. "Também estão em andamento obras em outras duas unidades da Capal, nos municípios de Wenceslau Braz (PR) e Taquarivaí (SP). Trata-se de uma ampliação de mais 40 mil toneladas e que somam investimentos de R$ 40 milhões. A previsão de entrega é para agosto deste ano", acrescentou no comunicado. A Capal estuda projetos referentes à construção de silos armazenadores na unidade recém-adquirida em Avaré (SP), que depois de prontos terão capacidade estática para 50 mil toneladas de grãos. "Os estudos também contemplam a construção de mais silos em Arapoti e Wenceslau Braz - Unidade de Sementes, totalizando aproximadamente 50 mil toneladas de armazenamento. Juntas as obras deverão somar investimentos de aproximadamente R$ 85 milhões."