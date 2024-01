CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA JANEIRO 2024 será PAGO HOJE (22) para TODOS? Veja

Do BOL, em São Paulo

O calendário completo do Bolsa Família para o ano de 2024 foi divulgado pelo governo federal, e os pagamentos relativos a janeiro foram iniciados na quinta-feira (18), sem qualquer antecipação.

O que aconteceu

A definição das datas resultou da colaboração entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Caixa Econômica Federal.

O valor do benefício permanecerá em R$ 600, conforme anunciado pelo ministério.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em Janeiro de 2024

As datas dos pagamentos variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira:

NIS final 1: 18 de janeiro;

NIS final 2: 19 de janeiro;

NIS final 3: 22 de janeiro;

NIS final 4: 23 de janeiro;

NIS final 5: 24 de janeiro;

NIS final 6: 25 de janeiro;

NIS final 7: 26 de janeiro;

NIS final 8: 29 de janeiro;

NIS final 9: 30 de janeiro;

NIS final 0: 31 de janeiro.

Benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família abrange seis benefícios específicos para diversas situações:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família; Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600; Benefício Primeira Infância (BPI): Acréscimo de R$ 150 por criança de zero a sete anos; Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Suplemento de R$ 50 para cada membro com até sete meses (nutriz); Benefício Extraordinário de Transição (BET): Aplicado em casos específicos até maio de 2025 para garantir que nenhum beneficiário receba menos do que no programa anterior (Auxílio Brasil).

Para serem elegíveis, as famílias devem atender a condições nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar, pré-natal para gestantes, avaliação nutricional de crianças até sete anos, e seguir o calendário de vacinação, informando a condição de beneficiário ao matricular a criança na escola e vaciná-la no posto de saúde.