Bênção a casais gays não muda ensinamento da Igreja, diz cardeal

ROMA, 22 JAN (ANSA) - O presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), cardeal Matteo Zuppi, declarou nesta segunda-feira (22) que a decisão da Igreja Católica de autorizar bênçãos a casais homoafetivos não nega o ensinamento da Igreja de que a homossexualidade é um desvio e que apenas homossexuais "castos" podem receber sacramentos.

O também enviado especial do papa Francisco em missões de paz na Ucrânia e arcebispo de Bolonha disse que a bênção significa mostrar o "olhar amoroso da Igreja sobre todos os filhos de Deus, mas sem derrogar os ensinamentos do Magistério".

Para Matteo Zuppi, "Deus quer que todos sejam salvos" e "cada pessoa batizada é nosso irmão".

O Vaticano confirmou no último dia 18 de dezembro, com o aval do papa Francisco, a possibilidade de padres e bispos abençoarem casais homoafetivos, desde que essa prática não seja confundida com o casamento.

A orientação foi divulgada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, órgão mais importante da Santa Sé em termos de teologia e herdeiro da Santa Inquisição.

De acordo com o órgão, são possíveis as "bênçãos a casais em situação irregular e a casais do mesmo sexo, cuja forma não deve ter qualquer fixação ritualística por parte das autoridades eclesiásticas, a fim de não produzir uma confusão com a bênção característica do sacramento do matrimônio". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.