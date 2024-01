Autoridades e ex-colegas lamentam morte de Luigi 'Gigi' Riva

CAGLIARI, 22 JAN (ANSA) - Autoridades, ex-colegas e clubes italianos lamentaram a perda, nesta segunda-feira (22), do ex-jogador italiano Luigi "Gigi" Riva, aos 79 anos, vítima de problemas cardíacos.

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, disse: " Seus sucessos esportivos, seu caráter de grande seriedade e a dignidade de seu comportamento em todas as circunstâncias conquistaram o afeto de milhões de italianos, mesmo aqueles que não acompanhavam o futebol".

"Nos deixa um grande esportista que marcou a história do futebol e da nossa seleção nacional. Que a terra lhe seja leve, campeão", disse a primeira-ministra, Giorgia Meloni.

À ANSA, Roberto Boninsegna, que foi companheiro do "rombo di tuono" (estrondo de trovão, em português), lembrou: "Quando cheguei ao Cagliari, ele estava lá, e dormi com ele no quarto.

Foram anos maravilhosos, porque aquele era um Cagliari que estava nascendo. Não tendo carro, vivíamos juntos. Café da manhã, almoço, jantar: tudo. Ele me levava para todo lugar".

Ele também relembrou o episódio quando, em 1969, Gigi recebeu uma proposta milionária da Juventus: "Quando chegou a hora de escolher, ele recusou a Juve, mas eu aceitei a Inter porque era torcedor desde criança. Para ele, a Sardenha era tudo", concluiu.

Com a escolha, Riva sagrou-se campeão da série A pelo Cagliari no ano seguinte, e justamente a Juventus foi vice-campeã.

Dino Zoff, outro ex-companheiro, também lamentou à ANSA: "Sinto uma tristeza infinita, é uma grande perda, de um grande amigo. Tenho muitas coisas ligadas a Gigi, fizemos o serviço militar juntos, depois vencemos a Eurocopa de 1968 e continuamos com as outras seleções, até 2000, quando eu era técnico e ele era dirigente. Tínhamos uma ótima relação, era impossível não ser amigo dele".

Enrico Albertosi, também colega de Cagliari, disse: "Eu perco um irmão, passamos muitos anos juntos, dormimos juntos no Cagliari e na seleção, perco uma pessoa que foi importante para mim".

Entre os clubes que lamentaram a partida estão a Internazionale, o Milan e o Monza. O Cagliari, do qual Riva foi o maior ídolo e era presidente de honra, publicou nas redes sociais: "Para sempre Gigi". (ANSA).

