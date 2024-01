APOSENTADORIA com VALOR MAIOR pelo INSS foi CONFIRMADA HOJE (22)? Entenda

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou, no último dia 11, os índices de reajuste para aposentados e pensionistas em 2024, abrangendo também aqueles que recebem valores superiores ao salário mínimo.

Como será efetuado o cálculo do reajuste?

Conforme as normativas legais, os benefícios que ultrapassam o salário mínimo serão recalculados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2023, o qual apresentou um aumento acumulado de 3,71% no período de janeiro a dezembro do ano anterior. Este incremento é o mais modesto desde 2018, quando o INPC registrou uma elevação de 3,43%.

Para os beneficiários que recebem quantias inferiores, o reajuste segue a variação do salário mínimo. Com o anúncio do governo referente ao aumento do salário mínimo, o valor mínimo dos benefícios do INSS passa a ser R$ 1.412, representando um acréscimo de 8,4% em relação a 2023, que era de R$ 1.302.

Por meio da atualização de toda a tabela conforme o INPC do último ano, o limite máximo dos benefícios concedidos pelo INSS será estabelecido em R$ 7.786,01, anteriormente fixado em R$ 7.507,49.

Quando ocorre o pagamento da aposentadoria com o reajuste?

O reajuste será aplicado a partir do primeiro pagamento dos benefícios do INSS no ano.

Em janeiro, os pagamentos iniciarão no dia 25 de janeiro (confira o calendário completo abaixo).

Calendário de pagamentos do INSS de janeiro

Veja as datas de pagamento do INSS para janeiro:

Até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de janeiro;

Final 2: 26 de janeiro;

Final 3: 29 de janeiro;

Final 4: 30 de janeiro;

Final 5: 31 de janeiro;

Final 6: 1 de fevereiro;

Final 7: 2 de fevereiro;

Final 8: 5 de fevereiro;

Final 9: 6 de fevereiro;

Final 0: 7 de fevereiro.

Acima de 1 salário mínimo: