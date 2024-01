Agronegócio do PR faturou US$ 19,4 bi com exportações em 2023, alta de 16,2%

São Paulo, 22 - O Paraná faturou 16,2% mais com exportações do seu setor agropecuário em 2023 ante 2022, com US$ 19,4 bilhões. Em volume, houve acréscimo de 40,8%, para 30 milhões de toneladas, informou em nota a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, com base em dados do Agrostat, plataforma do Ministério da Agricultura.Na mesma nota, porém, o chefe do Departamento de Economia Rural (Deral), Marcelo Garrido, salientou que os números de 2023 precisam ser analisados dentro da ótica do que foi 2022. "Aquele foi um ano muito difícil para a agricultura devido às geadas e à estiagem", ponderou.A pasta chama a atenção ainda para o desempenho do complexo soja, que embarcou para o exterior, no ano passado, 15,9 milhões de toneladas, cerca de 70% mais ante os 9,2 milhões exportados em 2022 - desempenho afetado, em 2022, por causa da estiagem e quebra de safra. Em faturamento, o avanço foi de 46%, para US$ 8,5 bilhões. Os cereais também tiveram boa recuperação. Enquanto em 2022 saíram 2,6 milhões de toneladas, em 2023 foram 5 milhões de toneladas (+92%). Em valores passou de US$ 875 milhões para US$ 1,3 bilhão (+48%).Nas carnes, o maior acréscimo em vendas foi em frango, com 9,9% a mais, passando de 1,9 milhão de toneladas para 2,1 milhões. No entanto, houve redução de US$ 18 milhões (0,4%) em faturamento em relação a 2022, fechando o ano com US$ 3,766 bilhões.De carne suína, o Paraná exportou 168 mil toneladas, crescimento de 7% em relação às 157 mil toneladas anteriores. Entraram no Estado US$ 375,6 milhões, ou 12,6% a mais que os US$ 333,5 milhões de 2022.