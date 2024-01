A Trends e o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Genebra reforçam cooperação científica e acadêmica

ABU DHABI, 22 de janeiro de 2024 (WAM) -- Pesquisadores da 'Trends Research and Advisory' e o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Genebra (GIPRI, na sigla em inglês) analisaram formas de ativar sua parceria mútua para aprimorar a cooperação científica e acadêmica. Os dois lados enfatizaram a troca de experiências, estudos sobre a paz e outras áreas de cooperação.

A discussão, em Genebra, foi parte da parceria contínua entre os dois lados e faz parte dos diálogos de pesquisa europeus atuais da Trends. Estiveram presentes o Dr. Mohammed Abdullah Al-Ali, CEO da Trends Research and Advisory, Gilles-Emmanuel Jacquet, e Yama Sukhanyar, fundador e diretor-executivo do Youth Centre for Dialogue and Peace (YCDP). Vários especialistas do GIPRI, liderados por Gabriel Galice, presidente do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Genebra, participaram da discussão.

A reunião se concentrou na realização de pesquisas conjuntas e no intercâmbio de resultados com acadêmicos e pesquisadores da região e de outros países. Os dois lados discutiram as possibilidades de organizar conferências, seminários e workshops de treinamento sobre questões relacionadas à paz, além da publicação de estudos e pesquisas sobre essas questões em revistas científicas e acadêmicas.

Dr. Al-Ali declarou que a parceria com o GIPRI reforça o compromisso da TRENDS com o aumento da cooperação com as principais instituições de pesquisa do mundo e com a troca de experiências.

Galice afirmou que a parceria é um passo que confirma o papel fundamental dos think tanks internacionais na promoção dos valores da paz e da tolerância. Condluiu dizendo que a parceria fornecerá às partes interessadas, aos acadêmicos e aos estudantes percepções científicas por meio de estudos bem documentados.