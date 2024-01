Trump e Haley disputam votos em New Hampshire antes de votação primária crítica

Por Gram Slattery e James Oliphant

MANCHESTER, NEW HAMPSHIRE (Reuters) - A ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, e o ex-presidente Donald Trump farão neste domingo seus discursos finais em New Hampshire, na reta final da campanha pela indicação presidencial republicana, antes de os eleitores irem às urnas na terça-feira.

O tempo está se esgotando para que Haley, que serviu como embaixadora de Trump nas Nações Unidas, vença o candidato republicano à presidência depois de sua vitória nas prévias de Iowa ter reforçado seu domínio nas primárias.

Se ela não conseguir uma vitória surpreendente em New Hampshire na terça-feira, seu caminho já estreito para a indicação poderá se fechar completamente.

Trump, que está à frente de Haley e do governador da Flórida, Ron DeSantis, falou para um estádio cheio de torcedores em Manchester na noite de sábado, encorajando-os a irem às urnas na terça-feira, quando ocorrerão as primárias.

Mas ele também pareceu mudar parte de seu foco para a próxima grande disputa de indicações, na Carolina do Sul, no final de fevereiro.

No comício, vários altos funcionários estaduais e federais do Estado falaram em nome de Trump, incluindo o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster.

“Eles entendem que eu sou o único candidato desta corrida que vai salvar a América e livrar-nos deste desastre do Biden imediatamente”, disse Trump.

Haley intensificou seus ataques a Trump nos últimos dias em uma atitude tardia para traçar contrastes entre o empresário e o político cujo período na Casa Branca foi caracterizado pelo caos e relembrar que ele enfrenta quatro processos criminais, inclusive por seus esforços para anular os resultados das eleições de 2020 que perdeu para o agora presidente Joe Biden.

Apesar dessa mudança, alguns eleitores republicanos e independentes dizem que Haley deveria ir mais longe com suas críticas e que ela ainda não atingiu seu principal rival com força suficiente em sua campanha.

“Acho que o Trump precisa ser colocado em seu lugar”, disse Chris Jay, 57, um republicano que está inclinado a votar em Haley, mas queria que ela lançasse mais ataques frontais ao ex-presidente.

No sábado, Haley criticou Trump, 77, por sua idade, depois que ele aparentemente a confundiu com a ex-presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi. Haley também criticou Trump por sua afinidade com homens fortes como Vladimir Putin, da Rússia, e Kim Jong Un, da Coreia do Norte.

(Reportagem de Gram Slattery, James Oliphant e Nathan Layne; texto de Jeff Mason)