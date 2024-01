Asfalto ondulado interdita Dutra no sentido RJ-SP; veja alternativas

Ondulações e desgaste na pista da rodovia Presidente Dutra (BR-116) interditaram completamente o tráfego no trecho da Serra das Araras (RJ), no sentido São Paulo, entre os Km 223 e Km 228, neste domingo (21). Não há previsão para liberação do trecho. A razão do problema tem relação com um sistema de drenagem, que não comportou as fortes chuvas dos últimos dias, danificando o asfalto.

O que aconteceu

Por volta das 10h deste domingo (21), a pista foi completamente fechada na região da Serra das Araras. Posteriormente, a PRF-RJ (Polícia Rodoviária Federal) começou a liberar aos poucos o trânsito no sentido Rio de Janeiro. No período da tarde, por volta das 14h, isso gerou um congestionamento de 15 km no sentido do Rio de Janeiro, e 7 km no sentido de São Paulo.

No sentido São Paulo, a pista foi interditada provisoriamente para manutenção do asfalto, que está ondulado, segundo a CCR Rio SP, concessionária responsável pela estrada.

Já no sentido Rio de Janeiro, a pista opera no sistema "pare e siga", com uma hora em operação de comboio. Veículos comerciais a partir de nove eixos e "cegonhas" não poderão subir a Serra nesta operação.

21.jan.2024 - Trecho da Rodovia Presidente Dutra com asfalto danificado; trecho em direção a São Paulo foi interditado Imagem: Divulgação/PRF

Alternativas para quem viaja do Rio de Janeiro para São Paulo

A PRF sugere que veículos pesados e leves usem a BR-040 até Três Rios, acessem a BR-393 (Km 22 da BR-040) e voltem para a Dutra em Volta Redonda, Rio de Janeiro.

Para veículos leves, o recomendado é sair da Dutra no acesso a Paracambi (Km 218), seguir pela RJ-127 até Mendes, depois RJ-133 até Piraí e entrar na RJ-145 para voltar à Dutra (Piraí - Km 242). Também pode seguir pela BR-101 (Rio-Santos) até Angra dos Reis e acessar a RJ-155 para chegar na Dutra (Barra Mansa- Km 278).

Alternativas para quem viaja de São Paulo para o Rio de Janeiro

As recomendações são que veículos pesados e leves acessem a BR-393 (Km 264 da Dutra), sigam até Três Rios e depois usem a BR-040 para chegar ao Rio de Janeiro.

Somente para veículos leves, a Polícia Rodoviária Federal sugere acessar a RJ-155 (Barra Mansa - saída Km 278 da Dutra) e pegar a BR-101 (Angra dos Reis) para chegar ao Rio; ou sair da Dutra no acesso a Piraí (Km 242), seguir pela RJ-145, RJ-133 e RJ-127, acessando novamente a Dutra em Paracambi.

21.jan.2024 - Interdição de trecho da Rodovia Presidente Dutra, na região de Serra das Araras (RJ), em direção a São Paulo Imagem: Divulgação/PRF

*Com informações da Agência Brasil