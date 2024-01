Rússia diz que quatro sobreviveram à queda de jato fretado no Afeganistão

CABUL/MOSCOU (Reuters) - O órgão de vigilância de aviação da Rússia disse neste domingo que quatro pessoas sobreviveram à queda de um avião fretado no norte do Afeganistão, que tinha Moscou como destino, e disse que a condição de outros dois passageiros a bordo ainda não estava clara.

Duas autoridades do Talibã afirmaram que quatro sobreviventes estavam com funcionários do governo talibã que haviam chegado ao local remoto e montanhoso do acidente. Contaram ainda que outros dois passageiros morreram.

O principal porta-voz do governo talibã, Zabiullah Mujahid, contou que o piloto do avião estava entre os quatro que sobreviveram.

“A equipe de investigação do Emirado Islâmico continua seus esforços procurando e prestando assistência aos demais indivíduos”, disse em comunicado.

O avião fretado registrado na Rússia com seis pessoas a bordo desapareceu das telas de radar no Afeganistão um dia antes, segundo a autoridade de aviação russa Rosaviatsia no domingo, depois que a polícia afegã afirmou ter recebido relatos de um acidente.

A aeronave fazia um voo fretado de ambulância viajando do aeroporto Utapao, na Tailândia, em Pattaya, para Moscou, via Índia e Uzbequistão, em um jato Dassault Aviation AM.PA Falcon 10 de fabricação francesa, fabricado em 1978, detalhou a Rosaviatsia em comunicado.

Cerca de 25 minutos antes de o avião desaparecer das telas do radar, o piloto avisou que o combustível estava acabando e que tentaria pousar em um aeroporto no Tadjiquistão, informou a agência de notícias russa SHOT, citando uma fonte não identificada. De acordo com a SHOT, o piloto relatou que um motor havia parado e o segundo também.

A Reuters não conseguiu confirmar imediatamente os detalhes compartilhados pela agência. A autoridade de aviação civil da Índia disse que não era um voo comercial regular nem uma aeronave fretada pela Índia.

O voo realizava uma evacuação médica privada de Pattaya, na Tailândia, um destino turístico popular para os russos, para Moscou, disse a agência de notícias estatal russa TASS citando a embaixada russa em Bangkok.

